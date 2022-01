Roma Capodarte 2022, oltre 15.000 persone a 55 eventi

Si è conclusa alle 20 di sabato 1° gennaio Roma Capodarte 2022, l’iniziativa con cui Roma Capitale ha voluto accogliere il nuovo anno all’insegna della rinascita culturale e della ripartenza in totale sicurezza.

La risposta del pubblico – informa in un comunicato il Campidoglio – è stata significativa; hanno partecipato in presenza circa 15.000 persone, con numerosi eventi sold out in tutte le zone, dal centro alla periferia.

Roma Capodarte 2022 ha coinvolto una cinquantina di spazi culturali della città, tra cui biblioteche e musei comunali, teatri e cinema, oltre alle aree archeologiche dei Circo Massimo e dei Fori Imperiali, straordinariamente aperte. Un programma di 55 eventi in tutto – tra incontri, dibattiti, laboratori, visite guidate, proiezioni – molti dei quali a ingresso gratuito. E le tante mostre ospitate dai Musei Civici, dal Palazzo delle Esposizioni, dal MACRO, dal Mattatoio, dal Teatro Valle e dalla Chiesa di Sant’Ignazio di Loyola.

Un ringraziamento particolare va alle 60 personalità del mondo della cultura dello spettacolo che hanno reso possibile la realizzazione dell’iniziativa. Donne e uomini che hanno deciso di regalare un’ora del proprio tempo al pubblico, consentendo a Roma di salutare il nuovo anno all’insegna dell’arte, della speranza e della condivisione.

L’iniziativa Roma Capodarte 2022 è stata promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura con il coordinamento del Dipartimento Attività Culturali, in collaborazione con l’Istituzione Biblioteche di Roma, la Sovrintendenza capitolina ai Beni Culturali e le istituzioni del Tavolo tecnico per la produzione culturale contemporanea: Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Casa del Cinema, Fondazione Cinema per Roma, Fondazione Musica per Roma, Azienda Speciale Palaexpo, Teatro dell’Opera di Roma, Associazione Teatro di Roma, e poi ancora Nuovo Cinema Aquila, Cinema Troisi e Teatro Eliseo. Supporto organizzativo di Zètema Progetto Cultura. Partecipazione straordinaria della Chiesa di Sant’Ignazio di Loyola.