Roma, casa trasformata in un bunker della droga: scovati 10 kg di cocaina

Un’operazione mirata dei Carabinieri della Stazione di Roma Madonna del Riposo, in coordinamento con la Procura della Repubblica, ha portato alla scoperta di un vero e proprio laboratorio della cocaina nel cuore della Capitale. In manette sono finiti un 38enne romano, la madre di 63 anni e la fidanzata di 20.

La svolta è arrivata nella serata di ieri, quando i militari, impegnati in un servizio di osservazione, hanno notato il 38enne cedere alcune dosi di cocaina a un 35enne nei pressi della fermata metro “Battistini”.

Fermato immediatamente, l’uomo aveva con sé 2 grammi di polvere bianca e 160 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

L’operazione è poi proseguita nella sua abitazione in via Lumbriasco, un’unità indipendente dove viveva insieme alla madre e alla fidanzata.

Qui, il blitz ha portato alla scoperta di 22 confezioni contenenti complessivamente circa 10 chilogrammi di cocaina, oltre a un arsenale di strumenti per il taglio e il confezionamento: una pressa in metallo per stampare i panetti, un frullatore e un colino intriso di stupefacente, 20 piastre con loghi distintivi, decine di buste sottovuoto, camere d’aria, rotoli di nastro e cellophane.

Un vero e proprio centro di lavorazione e distribuzione, pronto a immettere sul mercato migliaia di dosi. Tutto il materiale e la droga sono stati sequestrati.

Il 38enne è stato portato a Regina Coeli, mentre la madre e la fidanzata sono state trasferite a Rebibbia. Il Tribunale di Roma ha convalidato gli arresti: madre e figlio resteranno in carcere in attesa di giudizio, mentre per la giovane fidanzata è stata disposta la libertà, con obbligo di presentarsi a processo.

