Roma Centro diventa “Zona 30”: dopo la Befana scattano i nuovi limiti

La data segnata in rosso sul calendario è martedì 6 gennaio. Con il sigillo alla Basilica di San Pietro si spegneranno le luci sul Giubileo, ma per la viabilità capitolina sarà l’alba di una nuova era.

Esaurito il piano speciale per le feste, il Comune darà il via libera definitivo alla “Zona 30” integrale all’interno della Ztl Centro Storico: un provvedimento che non è solo burocratico, ma una vera e propria scelta di civiltà urbana.

I nuovi confini e la mappa del rallentamento

La delibera, approvata a novembre, non si limita a imporre il limite di velocità, ma ridisegna i confini stessi della Zona a Traffico Limitato per renderla coerente con i nuovi varchi elettronici in uscita.

Gli “aggiustamenti” toccheranno punti nevralgici come:

Il Ghetto e Portico d’Ottavia: Nuova perimetrazione per via Arenula.

L’asse dei ministeri: Interventi su via Barberini, via Bissolati e via XX Settembre.

L’area dei Fori: Modifiche a Largo Gaetano Agnesi e in un tratto di via dei Fori Imperiali.

Sebbene il 49% delle strade del centro avesse già limiti ridotti, l’estensione a tappeto uniforma il perimetro, eliminando le incertezze per chi è alla guida.

Una scelta salva-vita: i numeri della sicurezza

Dietro il provvedimento ci sono studi scientifici che non lasciano spazio a interpretazioni. La differenza tra 70 e 30 km/h è, letteralmente, una questione di vita o di morte:

Mortalità: A 70 km/h, quasi una persona su tre tra gli investiti non sopravvive (percentuale che sale al 98% per gli anziani). A 30 km/h, il rischio di decesso precipita all’1%.

Respiro e Silenzio: Le proiezioni tecniche prevedono un taglio del 19% delle emissioni inquinanti e un abbattimento del 38% dell’inquinamento acustico rispetto alla media cittadina.

Il “Giorno Dopo” il Giubileo

Roma si risveglierà dopo l’Epifania più lenta, ma potenzialmente più sicura e vivibile.

