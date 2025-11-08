Roma, centro storico. Controlli anti-truffa e abusivismo: 7 denunciati e un arresto

Proseguono i controlli della Polizia Locale di Roma Capitale per contrastare truffe e attività abusive a danno di cittadini e turisti nel Centro Storico.

Nelle ultime ore, il I Gruppo Centro ha intercettato sette persone coinvolte in attività illegali.

A pochi passi da Fontana di Trevi, gli agenti hanno individuato un uomo che, circondato da un gruppo di persone, stava mettendo in atto il cosiddetto “gioco delle tre campanelle”, con la collaborazione di cinque complici.

Intervenuti tempestivamente, i caschi bianchi hanno sequestrato i proventi e il materiale utilizzato e denunciato tutti e sei i responsabili, di nazionalità romena e di età compresa tra i 20 e i 50 anni, per esercizio di giochi d’azzardo.

Poco dopo, un altro uomo, anch’egli romeno e di 33 anni, è stato trovato a breve distanza mentre agiva con le medesime modalità ed è stato denunciato.

Nel corso dei servizi, una pattuglia del I Gruppo è intervenuta anche in piazza Navona, dove un ambulante irregolare ha opposto resistenza ai controlli, rifiutando di fornire i documenti e tentando di spintonare gli agenti. L’uomo è stato bloccato e arrestato.

