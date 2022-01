Roma cerca spazi culturali

Crediamo che Roma sia un ribollire di realtà creative e dinamiche, in attesa di sprigionare il loro potenziale. Per questo siamo alla ricerca di spazi attivi in ambito culturale, artistico e sociale da mettere in comunicazione all’interno di un network unificato, necessario per rispondere alle sfide della contemporaneità e in cui far circolare pratiche sperimentali, conoscenze interdisciplinari ed esperienze ad impatto positivo per il territorio.

Per partecipare, basta compilare il form sul sito di TWM Factory

LINK: https://forms.gle/LB6jkEpiPnrg18vP8

Compilare il questionario significa non solo entrare a far parte di una rete di best practices del settore artistico e culturale, in cui saranno condivise visioni, linguaggi e contenuti innovativi ma prendere parte anche alla prima mappatura degli spazi culturali di Roma per analizzare il fenomeno, evidenziare le criticità e riuscire a presentare un progetto di ricerca forte ed approfondito alle amministrazioni. Creare un network che condivide le stesse esigenze e gli stessi obiettivi, vuol dire essere uniti nell’avere una voce più forte. Infatti, la strutturazione di una rete e dell’analisi situazionale è il fulcro di questa mappatura.

Gli spazi culturali che cerchiamo si devono riconoscere in alcuni di questi punti:

Voglia di rispondere alle sfide della contemporaneità attraverso linguaggi innovativi e pratiche dell’Industria Creativo-Culturale;

Collaborazione con attori del territorio generando impatto positivo sulla collettività;

Integrazione di realtà differenti tra loro;

Condivisione di valori di sostenibilità e rigenerazione urbana;

TWM Factory è uno studio creativo composto da professionisti under 30. Vincitore del Premio Creature 2017 e del contest 100 storie di creatività, ha iniziato le sue attività fondando The Walkman Magazine; successivamente ha progettato e realizzato la rigenerazione urbana dello spazio Roma Smistamento; ha partecipato a Contemporanemente Roma 2018 con la mostra “Domestic Boundaries” (parte del Festival Creature) e al Mese della Fotografia 2019 con la mostra “Segni Particolari”. TWM Factory ha ideato Giovani Creativi, progetto di promozione del talento emergente e valorizzazione dei beni culturali italiani. La prima edizione è stata esposta presso La Galleria Nazionale, la seconda edizione presso Museo Nazionale Romano – Palazzo Massimo. Nel 2020 TWM Factory ha curato la mostra “Riscatti di città” presso Palazzo Merulana, “Segni Particolari – Eros” e “Fast Culture | Vivere tempi distorti” a Roma Smistamento. Nel 2021 TWM Factory ha ideato e curato, insieme a Istituto Luce – Cinecittà, il progetto “Contatto” modulato con una call nazionale per giovani fotograf*, un percorso di masterclass e una mostra finale presso WEGIL.