Roma: chiede il rilascio del passaporto alla polizia ma è ricercato, arrestato 75enne

Un curioso quanto sfortunato episodio si è verificato presso il Commissariato Rai di Piazza Mazzini, dove un 75enne è stato arrestato mentre tentava di ottenere il passaporto per il suo prossimo viaggio.

L’uomo, convinto di essere in regola, si è presentato con fototessere, versamenti e tutta la documentazione necessaria per richiedere il titolo valido per l’espatrio. Tuttavia, il suo sogno di avventurarsi oltre i confini nazionali è stato bruscamente interrotto.

Alla fine della scorsa settimana, il pensionato si è recato negli uffici del commissariato con un regolare appuntamento, ma non immaginava che il suo “viaggio” sarebbe stato bloccato prima ancora di iniziare.

Durante l’istruzione della pratica, il poliziotto di turno ha consultato le banche dati delle Forze dell’Ordine e ha subito ricevuto un alert.

A carico del 75enne pendeva infatti una nota di rintraccio emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Civitavecchia per violazione degli obblighi di assistenza familiare.

In un attimo, il pensionato, che sperava di iniziare una nuova avventura, è finito in manette. Al termine degli accertamenti di rito, è stato accompagnato al carcere romano di Rebibbia, dove dovrà scontare una pena di 5 mesi di reclusione, oltre al pagamento di una multa di 500 euro.

