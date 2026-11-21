La Roma vince a Parma per 5-1, soffrendo un pochino ma poi, grazie ai cambi e all’uragano Malen, autore di un poker, fa sua la partita e i tre punti.

Gasperini, dopo la sosta, recupera tutti i suoi calciatori tranne Pellegrini e Rensch e quindi può scegliere i migliori 11 da schierare, pensando anche a chi è tornato da poco dagli impegni con la Nazionale e alla prossima partita di Champions.

Lascia in panchina Wesley, Soulé e Ndika e schiera Svilar, tornato tra i pali dopo un mese, Mancini, Balerdi ed Hermoso in difesa, Lulli, Cristante, Koné e Molina a centrocampo, Dybala, al rientro, e Mora dietro Malen.

La Roma non comincia benissimo: il Parma imposta la partita con una difesa chiusa e una ripartenza veloce e, nel primo tempo, questa tattica già dà i suoi frutti e Svilar è costretto a una super parata su tiro di Troilo. Subito dopo, il portierone giallorosso fa prendere un colpo ai suoi tifosi, accasciandosi a terra dopo un intervento al limite dell’area, ma poi si rialza e continua la sua partita.

La Roma pian piano si organizza e al 7′ reclama per un presunto rigore per trattenuta su Koné, incuneatosi in area, ma per l’arbitro il contatto è leggero. La Roma non è brillante come nelle ultime uscite: sulle fasce non si riesce a sfondare e Dybala e Mora non riescono a servire al meglio l’isolato Malen.

Il Parma non disdegna di affacciarsi in attacco: al 32′, su un cross da sinistra, lato preferito per gli attacchi gialloblù, è Balerdi a deviare all’ultimo secondo in corner. Sul calcio d’angolo, miracolo di Svilar, che toglie dalla porta un colpo di testa ravvicinato di Fabbian.

Due minuti dopo è la Roma che attacca, prima con Malen e poi, dopo la ribattuta della difesa, con Hermoso, che spara di poco alto da fuori area.

Al 36′ anticipo del portiere Daffara sui piedi di Malen, che commette fallo, e ne nasce anche un parapiglia. Ma il gol della Roma e del suo centravanti olandese è maturo ed è un capolavoro calcistico.

Minuto 37: punizione sulla trequarti ai danni di Cristante, che il Parma contesta, ma l’azione continua. Palla a Lulli, che crossa in area: Malen, con l’interno del piede destro, anticipa al volo il difensore, sposta la palla e poi, velocissimo, calcia di destro in diagonale un tiro imparabile. La Roma va in vantaggio: 0-1.

Negli ultimi minuti della prima frazione di gioco, un’occasione per Keita del Parma, ma Svilar è attento. Poi un cross teso in area piccola di Dybala per Mora, ma la difesa parmense libera.

Arriva così il fischio dell’arbitro, che manda tutti al riposo con la Roma avanti di un gol.

Nel secondo tempo le squadre rientrano senza nessun cambio nei 22 in campo e per i primi 5 minuti non c’è nulla da segnalare. Poi, al 51′, magia di Malen che di tacco serve Dybala, che tira in porta, ma il portiere Daffara si supera.

E quando sembra che alla Roma basti poco per fare il secondo, arriva il gol del pareggio del Parma.

Minuto 54′: la Roma, votata all’attacco, ha la difesa altissima. Rimpallo del pallone sulla trequarti del Parma: la palla schizza davanti, Balerdi, fino a quel momento perfetto, si fa sorprendere da Elphege, che scappa solo prima della linea del centrocampo e velocissimo si invola verso Svilar, che stavolta non fa il miracolo e deve arrendersi al tiro dell’attaccante gialloblù. 1-1.

Gasperini corre ai ripari: escono Balerdi, che forse non stava bene, e il non positivissimo Lulli per Ndika e Wesley. Poi entra Soulé per Dybala, ma la Roma deve ricominciare tutto daccapo. Anche il Parma fa i suoi cambi, facendo entrare Lontani per Touré ed Ordonez per Fabbian.

Al 64′, da calcio d’angolo, parata miracolosa di Daffara su colpo di testa di Mancini.

Al 67′, azione sulla destra con Wesley, che crossa in mezzo. La palla sarebbe comoda per Troilo, fino a quel momento in campo con un atteggiamento da attaccabrighe, ma il giovane difensore argentino liscia la palla clamorosamente e Malen, cecchino implacabile, da due passi batte Daffara per il 2-1.

Il Parma è sotto shock e la Roma insiste. Al 71′ arriva il terzo gol. L’azione parte sempre sulla destra: Soulé per Wesley, cross basso, respinta di Del Prato, ma sui piedi di Mora, che lesto, da due passi, trafigge per la terza volta il portiere gialloblù. 1-3 per la Roma.

Gilardino fa altri due cambi, ma adesso c’è una sola squadra in campo e soprattutto un solo giocatore che sulla fascia destra asfalta tutto il Parma: Wesley, che al 78′ si invola, cross basso in mezzo per l’accorrente Malen, che implacabile fa la sua personale tripletta e firma il 4-1 della Roma.

La partita è virtualmente chiusa. C’è il tempo per vedere un gran tiro di Soulé all’81’, respinto dal portiere, e una bellissima parata di Svilar su tiro del neoentrato Nicolussi Caviglia.

Gasperini poi dà un po’ di riposo anche a Molina e Mora e fa entrare Pisilli e Kourlierakis.

Mentre sembra che si aspetti solo il triplice fischio, arriva Wesley come un matto a destra, anticipa un difensore e serve la palla al solito Malen, che dribbla il portiere e imbuca per la quinta volta, segnando il suo poker personale. 1-5.

Al 93′ arriva il triplice fischio dell’arbitro, che decreta la vittoria della Roma e dà alla squadra giallorossa tre punti importantissimi.

Partita tosta fino al 70′ e poi i cambi hanno dato la svolta alla partita. Wesley a destra, al posto del giovane Lulli, ha cambiato la partita e poi, quando hai un cecchino strepitoso come Malen, tutto viene più facile.

La Roma è il miglior attacco del torneo con 26 gol, record alla 12esima giornata nei campionati a tre punti, e questo per una squadra di Gasperini è quasi la normalità.

Quello che sorprende positivamente è come la Roma gestisce i momenti difficili. Oggi, preso il gol del pareggio, non si è scomposta, non si è fatta prendere dalla paura ed ha ricominciato a giocare. Poi ha approfittato dell’errore clamoroso del difensore del Parma per riprendere la partita e da lì è andato tutto in discesa.

Migliore in campo senza dubbio Malen, che dire strepitoso è dire poco. Poi Wesley, che ha cambiato la Roma, e il solito Cristante, che in mezzo al campo è una sicurezza.

Peggiori: Lulli, oggi un po’ fumoso, ma è giovane e deve crescere, e Mancini, soprattutto nel primo tempo. Ormai gioca meglio in proiezione offensiva che in difesa, dove spesso si creano buchi improvvisi.

La Roma, con questa vittoria, continua il suo cammino verso le parti alte della classifica, sfruttando al meglio il calendario.

Ora testa all’impegno infrasettimanale in Champions, dove si andrà a Parigi ad affrontare la squadra, probabilmente, più forte d’Europa e dove si dovrà cercare di fare bella figura senza pretendere chissà che cosa. E poi, domenica, con il Como, si dovrà continuare a marciare a ritmi di tre punti.

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