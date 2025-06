Roma: “Città che non dorme mai” …ma lo vorrebbe

In una città come Roma e in una periferia come Centocelle, oltre ai tanti problemi (cura del verde, parcheggi, viabilità, ecc) insieme all’inquinamento atmosferico di varia origine, si soffre anche per l’inquinamento acustico: le cause sono molteplici e la mancanza di controllo e di applicazione dei regolamenti esistenti sullo scarico merci, veicoli ecc. non aiuta a ridurlo, almeno in certi orari.

Da qualche tempo, ai vari frastuoni si è aggiunta la “spazzatrice elettrica” strumento che produce una notevole quantità di decibel – si gradirebbe conoscerli – ma tant’è! Non basta che questo mezzo si usi; viene anche utilizzato ad orari impossibili: alle sei di mattina, alle 23 o addirittura dopo la mezzanotte, cioè negli orari in cui il frastuono cittadino tende a ridursi o è assente quasi del tutto.

Ora chiedo: come è stato possibile omologare uno strumento di tale rumorosità, metterlo in commercio e acquistarlo (dall’Ama, dal Comune o dal Municipio, non saprei dire)? Come è possibile usarlo in questi orari? Chi lo autorizza?

Nell’ambito di una “lotta al rumore” (ma ancora esiste?) possono i cittadini tollerare questa situazione?

Inoltre, può un operatore (spazzino o netturbino, per intenderci) usare uno strumento pericoloso per il suo udito? Dovremo fare anche su questo un referendum?

Temo che tali interrogativi, come tanti altri, rimarranno… inascoltati.

