Roma, colpiti tre cartelli del narcotraffico: 18 arresti della Finanza, sequestrata oltre una tonnellata di droga

Dalla Spagna e dalla Colombia fino alle piazze di spaccio romane e ai locali della movida, con una centrale clandestina per il riciclaggio all’Esquilino. È l’organizzazione del narcotraffico internazionale colpita questa mattina dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma — specialisti del G.O.A. del G.I.C.O. — che su delega della Direzione Distrettuale Antimafia hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere firmata dal Gip nei confronti di 18 persone, gravemente indiziate di associazione per delinquere finalizzata al traffico transnazionale di stupefacenti e autoriciclaggio.

L’inchiesta riguarda complessivamente 27 indagati — 9 dei quali già arrestati in flagranza, oltre a una posizione sospesa in attesa dell’interrogatorio preventivo — e ha portato al sequestro di oltre 1.135 chili di droga per profitti stimati in più di 38 milioni di euro.

I tre sodalizi, i latitanti catturati e il mercato della “cocaina rosa”

L’indagine, riferita al periodo 2022-2024, ha ricostruito l’attività di tre distinte reti criminali. Le prime due erano promosse dalla Spagna da due narcotrafficanti italiani inclusi tra i “100 latitanti più pericolosi” ed entrambi già catturati (uno a Barcellona nel luglio 2024 e l’altro estradato a Fiumicino nel giugno 2026): attraverso tir con doppiofondo importavano hashish, marijuana e cocaina destinati all’area pontina e a diversi quartieri romani, tra cui Magliana, Trullo, San Basilio, Pietralata, Annibaliano, Primavalle, Portuense e Acilia.

Il terzo gruppo, guidato da un broker romano legato a fornitori colombiani, piazzava invece sul mercato notturno capitolino il “Tusi” o “cocaina rosa” a 300-400 euro al grammo, un pericoloso mix di ketamina, ecstasy e caffeina colorato artificialmente.

Il riciclaggio tramite il sistema cinese del “denaro volante”

Gli approfondimenti finanziari hanno infine ricostruito passaggi di denaro contante per circa un milione di euro: circa mezzo milione è stato consegnato brevi manu a cittadini cinesi operanti all’Esquilino per trasferire i capitali illeciti all’estero e finanziare nuove forniture mediante il sistema bancario informale “Fei Ch’ien” (“denaro volante”), aggirando i controlli antiriciclaggio.

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