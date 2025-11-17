Roma, colpo nella notte da Louis Vuitton: banda spacca la vetrata e fugge con il bottino

Un blitz fulmineo nel cuore del Centro Storico di Roma. Poco prima delle 2 di notte tra domenica 16 e lunedì 17 novembre, tre uomini con il volto coperto hanno preso di mira la boutique di lusso Louis Vuitton di via dei Condotti, a due passi da piazza di Spagna.

La dinamica

Armati di torce, i malviventi hanno spaccato la vetrata del negozio e forzato la saracinesca. Una volta all’interno, hanno arraffato borse e altri prodotti di alta moda esposti, per poi dileguarsi rapidamente.

La fuga

La banda è riuscita a far perdere le proprie tracce, lasciando dietro di sé solo i segni della devastazione e un bottino ancora da quantificare.

Le indagini

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine. Gli investigatori stanno ora analizzando le telecamere di sorveglianza della zona del Tridente, sperando di raccogliere elementi utili per risalire ai responsabili.

