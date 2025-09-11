Roma come Parigi? Gualtieri: “Entro 5 anni potremo fare il bagno nel Tevere”

Il sogno di fare il bagno nel Tevere non è più solo un’idea: potrebbe diventare realtà entro cinque anni. A dirlo è il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, intervenuto al Padiglione Italia di Expo 2025 a Osaka, durante l’evento “La città eterna accoglie il futuro. Attrattività, cultura, bellezza e innovazione”.

“Abbiamo già insediato un gruppo di lavoro che a breve sarà interistituzionale – ha spiegato Gualtieri – Ho parlato personalmente con il ministro Pichetto Fratin e con il presidente Francesco Rocca.

Insieme a governo e Regione, questo tavolo lavorerà sugli investimenti necessari. E possiamo dire fin da ora che l’obiettivo è assolutamente realizzabile: entro cinque anni potremo fare il bagno nel Tevere”.

Il primo cittadino ha precisato che alcune zone del fiume, in alcuni giorni, sarebbero già oggi balneabili. Ma per rendere sicuro e pienamente fruibile tutto il tratto fino all’Aniene servono interventi mirati.

Alcuni sono già partiti: la polizia della Città metropolitana sta effettuando uno screening di tutti gli scarichi lungo l’Aniene, tra le principali cause della non balneabilità attuale, anche fuori dal territorio comunale.

“Abbiamo individuato tre o quattro azioni fondamentali – ha aggiunto Gualtieri – e con l’aiuto della comunità scientifica e tecnologica e delle istituzioni stileremo un cronoprogramma. I primi rilievi ci dicono che l’obiettivo è assolutamente alla nostra portata”.

Quanto ai costi, il sindaco ha spiegato che saranno inferiori a quelli necessari a Parigi, dove la capitale francese partiva da livelli di inquinamento molto più elevati.

