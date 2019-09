Roma con meno auto e più pedoni: quante emissioni di Co2 in meno?

Roma è la città più trafficata d’Italia, la 31esima al mondo e la 12esima nel Vecchio Continente (dati TomTom Traffic Index 2019). Del resto, metropoli europee del calibro di Londra e Parigi, rispettivamente al 40° e 41° posto, segnano anche una proporzione automobili/abitanti molto inferiore: complici i problemi del trasporto pubblico locale, a Roma ci sono infatti circa 62 macchine per 100 abitanti (dati Mobilitaria), mentre all’ombra di Tour Eiffel e Big Ben il rapporto è di 36/100.

Cosa succederebbe se i romani utilizzassero di più i mezzi pubblici o scegliessero di muoversi a piedi o in bici per coprire le distanze che lo consentono? Quante emissioni di Co2 in meno si produrrebbero, se la presenza delle auto scendesse ai livelli delle grandi capitali europee? Green Genius, azienda specializzata nelle energie rinnovabili che fa a capo al gruppo internazionale Modus Group, in occasione della Settimana Europea della Mobilità e del lancio della partnership con Street Workout, ha provato a rispondere a queste domande, facendo alcuni semplici calcoli.

La media di emissioni di CO2 per autoveicolo si attesta intorno ai 118 g/km e, sempre in media, gli automobilisti in Italia percorrono circa 12.000 km all’anno con la propria macchina. A partire da questi dati, possiamo stimare che vengono emessi annualmente circa 1400kg di Co2 per automobile. Considerando poi che il comune di Roma ha poco meno di 2.900.000 abitanti, e che il rapporto è 62/100, Green Genius stima che le macchine in città sono poco meno di 1.800.000: moltiplicando con le emissioni di Co2 medie di ciascuna di loro, il risultato è 2.520.000 tonnellate di Co2 emesse.

Emissioni che potrebbero essere eliminate, nel sogno utopistico di una Roma con meno auto e più pedoni, ciclisti e mezzi pubblici. Senza arrivare all’estremo, l’impatto ambientale della città potrebbe essere ridotto drasticamente già scendendo ai livelli di automobili di proprietà di Londra e Parigi. Con un rapporto macchine/abitanti pari a quello delle due metropoli europee, le emissioni di Co2 generate dalle automobili scenderebbero a poco più di 1.400.000 tonnellate – con un risparmio di oltre 1.100.000 tonnellate di Co2. A cosa corrispondono? Alle emissioni generate per coprire i consumi energetici di 119.495 abitazioni o per ricaricare ben 127.244.946 smartphone.