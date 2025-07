Roma contro i blackout: 800 tecnici h24 al lavoro per fronteggiare l’ondata di caldo

Roma soffoca sotto un caldo torrido e la rete elettrica della Capitale è sotto stress come mai prima d’ora. Negli ultimi giorni, numerosi blackout hanno messo in difficoltà diverse zone della città, spingendo Areti, il gestore della rete elettrica romana, a scattare con un imponente dispiegamento di forze: ben 800 tecnici impegnati 24 ore su 24 per garantire la continuità del servizio e rispondere prontamente a ogni emergenza.

L’aumento record delle temperature ha fatto schizzare la domanda di energia fino a raggiungere un picco di 2.100 megawatt, un valore superiore a quello registrato negli anni precedenti nello stesso periodo estivo. Una richiesta mai vista che ha messo a dura prova la rete cittadina, costringendo Areti a potenziare i suoi sistemi di monitoraggio e intervento.

Non si tratta solo di tecnici in campo, ma di una vera e propria “cabina di regia” doppia che vigila sulla rete in tempo reale: una squadra si concentra sull’analisi tecnica e sul coordinamento delle squadre operative sul territorio, mentre l’altra si occupa di assicurare la disponibilità di materiali e gruppi elettrogeni, alcuni dei quali specifici per la media tensione, fondamentali per evitare lunghe interruzioni di corrente.

Areti ha anche raddoppiato la disponibilità di questi gruppi elettrogeni rispetto allo scorso anno, aumentando la capacità di reazione a eventuali guasti o distacchi provocati dal surriscaldamento della rete.

Il lavoro non si ferma dietro le quinte: la sala operativa, potenziata con turni aggiuntivi, monitora costantemente la situazione, assicurando interventi tempestivi e una comunicazione fluida con le squadre sul campo.

Ma non solo interventi tecnici. Areti lancia un appello ai cittadini, invitandoli a collaborare con piccoli ma importanti gesti quotidiani: abbassare il condizionatore, concentrare l’uso degli elettrodomestici nelle ore notturne, evitare di farli funzionare contemporaneamente. Un contributo che non solo alleggerisce la pressione sulla rete, ma permette anche di risparmiare fino al 40% sulla bolletta.

Per segnalare eventuali problemi, i romani possono rivolgersi al sito ufficiale di Areti o chiamare il numero verde sempre attivo, pronto a raccogliere ogni emergenza.

Dalla scorsa estate, Areti ha investito quasi 400 milioni di euro nel potenziamento delle cabine e delle reti elettriche di Roma, con un aumento del 20% degli investimenti rispetto al 2024, per rendere la Capitale sempre più resiliente alle sfide climatiche e tecnologiche.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.