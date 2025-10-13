Roma, controlli a tappeto: arresti, chiusure e maxi-sanzioni nei quartieri della Capitale

Una rete di controlli, dal centro alle periferie. È il piano straordinario messo in campo dalla Questura di Roma nell’ultima settimana, in linea con quanto stabilito dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, per presidiare la città e contrastare microcriminalità, degrado e illegalità diffusa.

Le operazioni hanno toccato tutte le zone della Capitale, dalle aree turistiche alle stazioni, dai quartieri della movida ai nodi più sensibili delle periferie.

Ogni intervento, spiegano dalla Questura, è stato calibrato “sulle specificità del territorio”, con l’obiettivo di colpire i fenomeni più radicati in ciascun contesto urbano.

Dal decoro urbano ai controlli anti-spaccio

Nelle aree di Termini e Tiburtina, il lavoro dei Commissariati San Lorenzo, Porta Pia, Viminale e Castro Pretorio si è concentrato sul contrasto al degrado e alle situazioni di marginalità.

Decine gli interventi di bonifica e rimozione di masserizie, rifiuti e ricoveri di fortuna lungo le mura Aureliane e del Verano, a Porta Tiburtina e nei pressi della fermata Barberini.

Interventi analoghi sono stati condotti dal III Distretto Fidene Serpentara nei quartieri di Sacco Pastore, Talenti e Montesacro, con controlli mirati su aree verdi, parcheggi e piazze.

Trastevere, due ristoranti chiusi per carenze igieniche

Nel cuore della movida, a Trastevere, i controlli del Commissariato di zona hanno acceso i riflettori sulla cosiddetta malamovida e sugli esercizi commerciali.

A seguito delle verifiche, due attività di ristorazione sono state chiuse per gravi carenze igienico-sanitarie e violazioni in materia di sicurezza dei lavoratori.

Non solo: due ristoratori sono stati denunciati per aver venduto prodotti surgelati spacciandoli per freschi, con sanzioni amministrative per un totale di 42 mila euro.

Periferie sotto assedio: otto arresti tra pusher e ladri

Sul fronte della criminalità diffusa, il faro della polizia si è spostato sulla periferia est, in particolare tra Tor Bella Monaca, Torre Angela e Finocchio.

Qui, otto persone sono finite nel mirino delle forze dell’ordine tra spacciatori, ladri e soggetti violenti.

Sei gli spacciatori arrestati, tutti gravemente indiziati di detenzione ai fini di spaccio. Due di loro sono stati fermati in via dei Cochi con 17 grammi di cocaina già suddivisa in dosi.

Altri tre gestivano un piccolo “supermercato della droga” in viale Santa Rita da Cascia, dove avevano trasformato un muretto condominiale in deposito e punto di scambio.

Un sistema collaudato, quasi “industriale”: uno prendeva l’ordine in piazza, un secondo incassava il denaro, mentre il terzo, dal muretto, recuperava la dose nascosta sotto una lastra di metallo.

Tutti e tre sono stati arrestati in flagranza, con il sequestro di 69 involucri termosaldati di cocaina.

Un altro corriere, intercettato su via Casilina, ha tentato di fuggire all’alt degli agenti. Dopo un inseguimento, è stato bloccato e arrestato: dovrà rispondere anche di resistenza a pubblico ufficiale.

Arrestato latitante con mandato europeo

Stesso reato contestato a un cittadino rumeno di 46 anni, che dopo una lite con i coinquilini ha aggredito gli agenti intervenuti per calmarlo.

In via Borghesiana, invece, è stato rintracciato un pendolare del furto, ricercato da due mesi in base a un mandato d’arresto europeo emesso dalla magistratura francese. L’uomo viaggiava a bordo di un’auto rubata, intestata a una società di noleggio.

Il bilancio

Complessivamente, nel corso dei piani straordinari di controllo, sono state identificate oltre 1.500 persone, decine i veicoli e gli esercizi commerciali sottoposti a verifica.

