Roma, controlli a tappeto contro la “malamovida”: chiusure, sequestri e denunce

Continuano senza sosta i controlli della Polizia Locale di Roma nelle zone calde della movida romana, da Trastevere a Campo De’ Fiori, passando per Colosseo, San Lorenzo e Ostiense.

Più di cento le irregolarità accertate in locali e negozi, inclusi oltre venti minimarket sanzionati nel VII Municipio per apertura fuori orario, in violazione dell’ordinanza sindacale n. 117.

Uno di questi esercizi è stato addirittura trovato con un carico di alimenti scaduti, prontamente sequestrati dalle autorità.

Nel Centro Storico, un’attività è stata chiusa per somministrazione non autorizzata e violazioni relative all’occupazione di suolo pubblico e al disturbo della quiete.

Mentre, in zone turistiche, sono scattate sanzioni per il mancato versamento della tassa di soggiorno e la gestione irregolare dei rifiuti.

Parallelamente, continuano i controlli stradali: un uomo di 46 anni è stato fermato in zona San Giovanni dopo aver rubato oggetti da una vettura forzata.

Gli agenti lo hanno individuato mentre selezionava il bottino, e ora dovrà rispondere di ricettazione.

In zona Casilina, infine, un automobilista è stato sorpreso contromano e in stato di ebbrezza, il che ha portato alla sua denuncia e al ritiro immediato della patente.

