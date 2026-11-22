Un dispositivo interforze dell’Arma per monitorare le aree più frequentate dai giovani nel quartiere Aurelio e contrastare fenomeni di illegalità diffusa. I Carabinieri della Compagnia Roma San Pietro, con il supporto dei militari dell’8° Reggimento «Lazio», del 14° Battaglione «Calabria» e del Nucleo Cinofili di Santa Maria di Galeria, hanno condotto un servizio straordinario di controllo seguendo le strategie indicate dal Prefetto Lamberto Giannini nel Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Al termine delle verifiche — 178 le persone identificate e 24 i mezzi controllati — il bilancio registra un arresto in flagranza, cinque denunce in stato di libertà e sei giovani segnalati alla Prefettura come assuntori di droga.

L’arresto ha riguardato un cittadino filippino di 31 anni, sorpreso in un’area interdetta dal divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa a cui era sottoposto.

Dalla cessione di cocaina con ritrattazione al sequestro di coltello a scatto, mazza telescopica e fionda

Tra le cinque persone denunciate figurano due uomini di 29 e 30 anni accusati di cessione di stupefacenti e favoreggiamento: il 29enne è stato colto mentre cedeva dosi di cocaina in cambio di denaro al trentenne ed è stato trovato anche con hashish, mentre l’acquirente ha successivamente ritrattato quanto riferito ai militari in sede di sommarie informazioni rifiutando di sottoscrivere gli atti.

Altri due uomini di 28 e 46 anni sono stati deferiti per falso materiale commesso da privato dopo aver mostrato una patente di guida russa priva dei contrassegni ottici variabili e una carta d’identità con una cavità al posto del microchip.

Un cittadino filippino di 44 anni è stato infine denunciato per porto illegittimo di armi od oggetti atti ad offendere poiché trovato senza giustificato motivo con un coltello a scatto con lama di 9 centimetri, una mazza telescopica in ferro con frangivetro, una fionda e 15 sfere metalliche, materiale interamente sequestrato.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente Anche un piccolo contributo fa la differenza