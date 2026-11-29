Nove persone arrestate in flagranza nel corso di un dispositivo straordinario contro furti e borseggi messo in campo dai Carabinieri delle Stazioni Roma Macao e Roma San Lorenzo in Lucina, del Comando di Roma Piazza Venezia e del Nucleo Radiomobile nelle zone del centro storico a maggiore affluenza.

In via dei Fori Imperiali, nei pressi del Vittoriano, i militari di Roma Macao hanno fermato quattro donne di età compresa tra i 20 e i 28 anni, disoccupate e con precedenti, subite dopo aver sottratto il borsello a un turista della Mongolia intento a fotografare il complesso monumentale: a carico di una ventenne romana del gruppo risultava inoltre un ordine di carcerazione del Tribunale per i Minorenni di Milano per reati contro il patrimonio, mentre il borsello è stato restituito al proprietario.

I furti sventati negli esercizi commerciali e l’arresto in caserma a Piazza Venezia

Nel quadro degli stessi servizi sono stati bloccati tre furti aggravati in altrettanti esercizi del centro: in via del Corso i militari di Roma Macao hanno arrestato due cittadini romeni di 34 e 47 anni trovati in un negozio con abiti del valore di 250 euro e un quarantasettenne romeno uscito da un altro punto vendita con merce per 150 euro; in Corso Vittorio Emanuele II i Carabinieri di Piazza Venezia hanno fermato una cinquantacinquenne romena subito dopo il furto del portafoglio dalla borsa di una cliente romana, recuperando tutta la refurtiva.

Infine, presso lo stesso Comando di Piazza Venezia, un settantatreenne romano presentatosi per sporgere denuncia è stato arrestato per possesso di documenti falsi dopo aver esibito una carta d’identità elettronica con il chip asportato mediante uno strumento tagliente, giustificando la manomissione come accidentale.

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