Roma, controlli della polizia locale contro l’abusivismo commerciale

Rafforzati i servizi di vigilanza da parte della Polizia Locale di Roma Capitale per contrastare i fenomeni di abusivismo commerciale, soprattutto con l’approssimarsi delle festività natalizie e con particolare riferimento alle zone più colpite del Centro Storico e del cosiddetto “Tridente”.

Nel corso dei controlli mirati, solo pochi giorni fa’ gli agenti del I Gruppo Centro hanno sequestrato oltre 600 articoli venduti illegalmente nelle strade e piazze comprese nell’area tra via Del Corso, piazza di Spagna, Fontana di Trevi, piazza del Popolo e Pantheon.

Tra la merce anche un centinaio di prodotti con marchi contraffatti di note aziende di moda come borse, cinte, portafogli e vari accessori di abbigliamento, posti sotto sequestro penale. Nella medesima zona sono oltre 17mila gli articoli sequestrati negli ultimi due mesi.

Verifiche mirate hanno riguardato anche il contrasto all’attività del gioco d’azzardo su strada, con il sequestro di tappetini, accessori tipici e un centinaio di dollari canadesi.

Durante l’attività di controllo nella zona di via del Corso, una pattuglia è intervenuta nei confronti di un uomo che si era reso responsabile del furto di circa 20 magliette in un negozio.

Il 44enne, di nazionalità georgiana, dopo aver prelevato la merce esposta su un bancone, ha tentato una fuga terminata poco dopo, quando è stato fermato ed arrestato. Tali controlli proseguiranno nei prossimi giorni.

