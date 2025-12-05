Roma, controlli sulle strutture ricettive: scoperti hotel abusivi e affittacamere irregolari

La Polizia Locale di Roma Capitale intensifica la vigilanza sul settore turistico, tra controlli mirati contro l’abusivismo e tutela dei turisti e degli operatori che rispettano le regole.

Negli ultimi accertamenti, gli agenti del Reparto Tutela Turismo del GSSU hanno scoperto una struttura ricettiva di oltre 15.000 metri quadrati, autorizzata come casa per ferie ma di fatto trasformata in un vero e proprio albergo.

La gestione, passata da un’associazione a una società privata, operava senza le necessarie autorizzazioni, realizzando anche abusi edilizi all’interno del complesso. Per tali illeciti, oltre alle sanzioni amministrative, il responsabile è stato denunciato penalmente.

Sempre sotto i riflettori, il personale del I Gruppo Centro ha apposto i sigilli a un affittacamere in zona Esquilino, che continuava a operare nonostante la revoca dell’autorizzazione.

Il gestore, un 51enne originario del Bangladesh, era già stato sanzionato in passato, ma le verifiche successive hanno confermato la presenza di ospiti all’interno. Dopo il provvedimento di chiusura, i turisti sono stati ricollocati in una struttura regolare.

Dall’inizio dell’anno, sono stati eseguiti circa 5.000 controlli sulle attività ricettive, mille in più rispetto al 2024, a cui si aggiungono oltre 1.000 verifiche sulle keybox.

Il bilancio dell’attività è di oltre 800 illeciti rilevati, 200 attività abusive, più di 100 denunce e diffide, e oltre 80 provvedimenti di chiusura o decadenza.

Tra le irregolarità, emergono anche i mancati versamenti del contributo di soggiorno, per un ammontare complessivo di circa 2 milioni di euro, recuperati in gran parte grazie ai controlli.

Per chi non ha ottemperato dopo la diffida, è stata avviata la segnalazione alla Corte dei Conti.

