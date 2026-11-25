Momenti di apprensione e protesta questa mattina al liceo Plinio Seniore di via Montebello, zona Castro Pretorio, dove intorno alle 10 una pesante tenda in plastica spessa — alta oltre due metri, dal soffitto fino a terra — si è staccata all’improvviso travolgendo due studenti seduti ai banchi vicino alla finestra.

I due ragazzi, colpiti alla testa dal cedimento dell’asta di sostegno, sono rimasti feriti e sono stati assistiti sul posto dal personale sanitario dell’Ares 118. L’episodio riaccende l’allarme sulle condizioni dell’edificio scolastico, già finito sotto i riflettori per altre criticità strutturali e manutentive.

Cortile occupato durante l’intervallo e l’affondo degli studenti: «Senza fiducia nelle istituzioni»

A denunciare lo stato di esasperazione della comunità scolastica è il rappresentante d’istituto Emiliano Dell’Amico, che all’Adnkronos ricostruisce l’accaduto e elenca i precedenti: «Quella tenda, oltretutto pensantissima, non era nemmeno tra quelle considerate “a rischio”. Invece, quando il palo che la sorreggeva ha ceduto, è finita su due alunni colpendoli alla testa. È l’ennesima “disavventura” che denunciamo, avvenuta oltretutto in un’aula di V che quando piove si allaga. Non solo, la settimana scorsa, sempre in un’aula, è crollato un pezzo di controsoffitto. Ed era già successo l’anno scorso, ma durante la notte e senza conseguenze».

Durante la ricreazione gli studenti hanno dato vita a un’occupazione simbolica del cortile per esigere interventi immediati: «Adesso siamo decisamente stanchi — prosegue Dell’Amico —. Ogni volta denunciamo, ma ci rispondono che è tutto inutile perché se ne stanno occupando. Non abbiamo più fiducia nelle Istituzioni e in quanti semplicemente ci rassicurano senza informarci dell’stato dei lavori». Sulla vicenda interviene anche il coordinatore regionale della Rete degli Studenti Medi del Lazio, Simone Montori: «Quanto è successo è gravissimo e dimostra i problemi della scuola pubblica italiana in materia di edilizia scolastica, risultato di anni di tagli e sottofinanziamenti. La tutela e la sicurezza della comunità scolastica non può essere oggetto di tagli».

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