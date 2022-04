“Roma Cura Roma” a Villa Fassini

Sabato 9 aprile 2022, in occasione della giornata “Roma Cura Roma”, come avevamo annunciato, il gruppo di mamme del Comitato Villa Fassini/Circolo Fassini, quelle che hanno adottato l’area ludica di Villa Fassini, sono scese effettivamente in campo per dedicarsi all’intervento straordinario di pulizia sull’area riservata ai giochi dei più piccoli.

Le famiglie del comprensorio sensibilizzate hanno entusiasticamente risposto all’appello del gruppo di mamme del Circolo, e tutte insieme si sono allegramente dedicate alla cura dell’area ludica.

All’operazione hanno partecipato i numerosi bambini e, con gli attrezzi alla portata di ciascuno, hanno lavorato per ripulire ed abbellire il “proprio” fazzolettino di natura.

È stato così che, con questa lodevole iniziativa, il quartiere INA Casa di Casal Bruciato ha riscoperto i valori e i principi fondanti della progettualità originaria di condivisione degli spazi e condivisione del tempo.

Durante il pomeriggio si sono anche tenuti gli annunciati laboratori green di riciclo creativo, cosìcché i rifiuti sono diventati risorse, le bottiglie in plastica si sono trasformate in vasetti in cui è stata seminata della lupinella; presto i semi daranno splendidi fiori che richiameranno tante laboriose api; ciascun bambino avrà la propria piantina e ne avrà cura, così come avrà cura del suo piccolo eden di Villa Fassini.

Durante i laboratori sono stati pure distribuiti i volumetti della “Festa di AMALANDIA” donati dall’AMA al gruppo di mamme di Villa Fassini organizzatrici ed animatrici della giornata.

Ora, dalle nostre pagine, il gruppo di mamme vuole ringraziare tutte le famiglie che hanno partecipato attivamente all’iniziativa, tutti i bambini che hanno raccolto, pulito e zappettato e tutti coloro che le hanno sostenute nella meravigliosa avventura di cittadinanza attiva e di compartecipazione come l’amica Federica del IV Municipio perché dotata di un entusiasmo contagioso, ed anche la signora Cinzia A. di AMA PER LA SCUOLA che ci ha fornito e fatto recapitare gratuitamente i volumetti Festa di AMALANDIA per i bambini.