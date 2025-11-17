Roma, dal 1° dicembre il Cude si richiede solo online: stretta del Comune sui permessi disabili

Non servirà più recarsi fisicamente negli uffici: dal 1° dicembre 2025 tutte le pratiche per ottenere il Cude – Contrassegno unico disabili europeo – si svolgeranno esclusivamente online, attraverso il portale di Roma Servizi per la Mobilità.

Per accedere al servizio sarà necessario utilizzare Spid, carta d’identità elettronica o carta nazionale dei servizi. Il passaggio al nuovo sistema avverrà in maniera graduale:

21 novembre 2025: ultimo giorno utile per presentare richieste di rilascio, rinnovo, duplicato e aggiornamento targhe presso i municipi.

24-28 novembre 2025: le domande potranno essere inoltrate solo presso lo sportello di Roma Servizi per la Mobilità in via Silvio D’Amico 38 (Metro B San Paolo), previo appuntamento.

Dal 1° dicembre 2025: tutte le pratiche saranno gestite online sul sito romamobilita.it o presso lo sportello di via Silvio D’Amico. Successivamente sarà possibile rivolgersi anche ai patronati convenzionati, con pagamento del servizio.

La novità si inserisce nella più ampia riforma voluta dal Comune di Roma per ridurre il numero dei pass e contrastare gli abusi. Dal 15 ottobre 2025 sono entrate in vigore nuove regole:

Il Cude è associato a un veicolo principale e a un secondo mezzo “di riserva”.

Per utilizzare la seconda vettura è obbligatorio presentare domanda e ottenere un’autorizzazione provvisoria.

Non è più consentita la contemporanea presenza nelle ZTL di due veicoli legati allo stesso pass.

Con queste misure, il Campidoglio stima un dimezzamento dei permessi rilasciati

