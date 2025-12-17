Roma difende la Metro C: 50 milioni a rischio, ma il Comune resta fiducioso

Roma guarda alla Metro C con un misto di apprensione e speranza. L’ombra del possibile definanziamento da 50 milioni di euro previsto nella legge di bilancio 2026 aveva già fatto tremare cittadini e pendolari, soprattutto per la tratta T1, quella da Farnesina a piazzale Clodio, i cui lavori dovrebbero partire il prossimo anno.

Ma le parole del sindaco Roberto Gualtieri, pronunciate ieri durante l’inaugurazione delle nuove stazioni Colosseo e Porta Metronia, sembrano riaccendere una luce di fiducia: “Siamo in attesa di una tabella che dovrebbe certificare che si tratta solo di una rimodulazione delle risorse”.

Un dietrofront tecnico, dunque, e non una riduzione reale, che potrebbe scongiurare lo stallo dei cantieri. “L’opera costa molto di più di quanto possa sembrare e perdere 50 milioni sarebbe privo di senso – ha sottolineato il sindaco – voglio sperare che questo errore venga corretto. Restiamo in attesa di novità positive”.

La preoccupazione per la Metro C non è isolata. L’assessore alla Mobilità, Eugenio Patanè, aveva subito definito il taglio una ferita per la Capitale: “Colpire questi fondi significherebbe bloccare un’opera strategica per la città”.

La reazione politica non si è fatta attendere. Subito dopo la notizia del possibile definanziamento, decine di emendamenti bipartisan hanno preso forma, con parlamentari romani di maggioranza e opposizione pronti a difendere i fondi destinati non solo alla Metro C, ma anche alla linea A, con richieste di nuove forniture di materiale rotabile.

Senza quei 50 milioni, la commissaria straordinaria Maria Lucia Conti non potrà approvare il tracciato né affidare i lavori.

In attesa del voto finale sulla legge di bilancio, Roma resta in bilico tra incertezze burocratiche e la concreta speranza che la metro continui a crescere, come promessa di mobilità più veloce e moderna per una città che ha bisogno di correre.

