Si presentava come un circolo privato riservato ai soci, ma nella notte di Halloween ospitava una serata danzante aperta al pubblico e pubblicizzata sui social con oltre 300 partecipanti. È quanto accertato dagli agenti della Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Roma, che hanno sequestrato il locale e denunciato i responsabili dell’associazione.

Durante il controllo i poliziotti hanno rilevato che molti avventori avevano ottenuto la tessera associativa pochi istanti prima di entrare e che all’interno operavano due sale da ballo con postazioni dj, oltre a un bancone bar non autorizzato per la vendita di alcolici e analcolici dotato di listino prezzi e postazione per pagamenti in contanti e con Pos.

Carenze sulla sicurezza e sigilli convalidati dal Gip

L’ispezione ha evidenziato anche pesanti violazioni delle norme di sicurezza: uscite di emergenza ostruite o inadeguate al deflusso, impianti luci e audio privi di certificazione di staticità, carenze nei servizi igienici e nel guardaroba, nonché un dispositivo di riscaldamento a gas collocato a ridosso di un soffitto in legno. L’attività era peraltro già stata colpita da un precedente ordine di cessazione disposto dal Questore di Roma.

Su richiesta della Procura capitolina, il Giudice per le indagini preliminari ha convalidato il sequestro eseguito dalla Polizia di Stato, mentre i responsabili sono stati denunciati per trattenimenti danzanti privi di agibilità, violazioni sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e inosservanza del precedente provvedimento del Questore.

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