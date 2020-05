Roma: “Divieto assembramenti vale solo per italiani?”

Roma: Figliomeni-De Priamo (Fd'I), nessun intervento su assembramento preghiera musulmaniRoma, 21 mag 09:35 – (Agenzia Nova) – Gli esponenti di Fratelli d’Italia Francesco Figliomeni, vice presidente dell’assemblea capitolina e Andrea De Priamo, capogruppo in Campidoglio, commentano il momento di preghiera che si è svolto due giorni fa a largo Preneste a Roma quando la comunità musulmana della Capitale si è riunita per la prima volta dopo il blocco delle attività. In una nota Figliomeni e De Priamo spiegano: “Il video che mostra un centinaio di stranieri che pregano a largo Preneste, tutti attaccati uno sull’altro e moltissimi senza mascherine, è l’ennesima dimostrazione che le regole non valgono per tutti e molto spesso sono state penalizzate persone che avevano motivazioni importanti per non stare a casa. Ci domandiamo come mai nessuno sia intervenuto per vietare tale pericoloso assembramento sanzionando i trasgressori, così come è accaduto per tutti quei cittadini, molto spesso italiani e colpevoli in molti casi soltanto di accompagnare un proprio congiunto per motivi urgenti o per delle visite mediche. È inaccettabile – aggiungono – e sarebbe molto grave se qualcuno avesse suggerito di non intervenire alla pattuglia di vigili urbani presente a pochi metri dalla manifestazione. Abbiamo predisposto una interrogazione urgente – concludono -, Raggi e il ministro Lamorgese chiariscano perché sono state fatte delle discriminazioni tollerando questo pericoloso assembramento, peraltro in un luogo molto visibile della città”. (Com) © Agenzia Nova

