Sarà la parrocchia di San Carlo da Sezze, ad Acilia, nel settore Sud della diocesi di Roma, ad accogliere Papa Leone domenica 29 novembre, in occasione della prima domenica di Avvento.

Il Pontefice raggiungerà la comunità parrocchiale alle ore 16, dove sarà ricevuto dal cardinale vicario Baldo Reina, dal vescovo ausiliare per il settore Sud monsignor Andrea Carlevale e dal parroco don Simone Giovannella, alla guida dal 2018 di un territorio parrocchiale che conta 18mila abitanti.

Gli incontri con catechismo, giovani del post-cresima e consiglio pastorale

Il programma della visita pastorale prevede anzitutto un momento dedicato ai fedeli che seguiranno la celebrazione dall’esterno. «Il Papa subito saluterà le tante persone che non sono riuscite a trovare posto in chiesa, e che quindi si fermeranno fuori a seguire la celebrazione sul maxischermo», spiega il parroco don Simone Giovannella.

Successivamente il Pontefice incontrerà nel teatro parrocchiale i bambini e i ragazzi del catechismo accompagnati dai genitori, poi nella sala dell’oratorio saluterà i giovani del post-cresima di età compresa tra i 13 e i 19 anni e infine si confronterà con i membri del consiglio pastorale nella cappella dell’adorazione.

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