Roma, droga nella notte della movida: sette arresti in poche ore

Le luci della Capitale, le serate affollate, la movida che anima le strade. Ma dietro i locali affollati e la musica ad alto volume, si nasconde un’altra Roma.

Quella sorvegliata, metro dopo metro, dai Carabinieri impegnati in una serrata attività di controllo antidroga. Il bilancio, nelle ultime ore, è pesante: sette persone arrestate, tutte sorprese mentre cercavano di spacciare o nascondere sostanze stupefacenti.

La prima storia arriva dalla periferia est, in zona La Rustica. Un uomo romano di 40 anni, volto noto alle forze dell’ordine, si trovava agli arresti domiciliari.

Eppure, nella sua abitazione, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Montesacro hanno scoperto 8 grammi di cocaina e 850 euro in contanti. Soldi probabilmente guadagnati con lo spaccio, che continuava indisturbato nonostante i vincoli giudiziari.

Poco più in là, in via Prenestina, una coppia – lui 50 anni, lei 51, entrambi romani – è stata fermata dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile. Viaggiavano con un vero e proprio arsenale di droga: decine e decine di dosi di crack e cocaina, pronte per essere vendute nella notte capitolina.

Nel cuore di Tor Vergata, invece, la scena si è svolta sotto gli occhi attenti dei militari della locale stazione. Una ragazza di 28 anni è stata colta in flagrante mentre cedeva una dose di shaboo a un giovane acquirente.

L’intervento è stato immediato. La perquisizione ha rivelato altre tre dosi della stessa sostanza, un bilancino elettronico e tutto il necessario per confezionare le dosi. Il cliente, segnalato alla Prefettura, ha raccontato di aver acquistato già più volte dalla stessa pusher.

Sempre a Tor Vergata, ma questa volta in via Fontana Candida, un cittadino romeno di 27 anni è stato trovato con cinque dosi di hashish, una di marijuana e un bilancino di precisione. Segni inequivocabili di un’attività di spaccio pronta a entrare nel vivo.

Dall’altra parte della città, in via Cassia, un ventenne romano è stato sorpreso con 25 grammi di hashish. Anche lui, secondo gli investigatori, sarebbe coinvolto in una rete locale di spaccio tra giovani.

Ma l’episodio più singolare si è verificato al Quarticciolo, in via Molfetta. Un cittadino tunisino di 26 anni aveva nascosto 70 dosi di crack all’interno di una busta occultata sotto un pezzo di laterizio.

Un nascondiglio ingegnoso, scoperto grazie alla tenacia dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile, che da tempo monitoravano i movimenti nella zona.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.