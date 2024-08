Roma e Lazio pronte per la nuova stagione: quali ambizioni?

Roma e Lazio hanno concluso lo scorso campionato di Serie A classificandosi rispettivamente al sesto e al settimo posto in classifica, separate da due punti. Entrambe le squadre non sono riuscite a qualificarsi alla Champions League, traguardo che avrebbe garantito importanti introiti dal punto di vista economico, e si sono dovute accontentare della qualificazione all’Europa League.

Il bicchiere, ad ogni modo, va considerato mezzo pieno, poiché tutti e due i club della Capitale hanno vissuto una stagione non semplice in cui non sono mancati esoneri (José Mourinho, sponda giallorossa) e dimissioni (Maurizio Sarri, sponda biancoceleste).

Roma e Lazio, le quote sullo Scudetto della Serie A:

Come spesso capita, sia la Roma che la Lazio non vengono considerate tra le principali pretendenti allo Scudetto. L’idea degli addetti ai lavori è che i due club capitolini possano lottare piuttosto per un piazzamento che garantisca loro la partecipazione alle coppe europee della prossima stagione, con la qualificazione alla Champions come obiettivo principale per entrambe.

Un’idea preliminare rispetto a dove possano arrivare in classifica le due squadre si può ricavare osservando le quote Scudetto della Serie A raccolte da Oddschecker. Stando a queste, la Roma, rappresenta quasi per tutti i bookmaker la sesta scelta dopo Inter, Juventus, Milan, Napoli e Atalanta, e viene quotata mediamente a 28.00.

I giallorossi, ad ogni modo, sembrano godere di maggior credito rispetto alla Lazio, che nelle griglie virtuali dei pronostici rappresenta la settima scelta e viene quotata in media a 50.00 volte la puntata per la vittoria del Tricolore.

Roma: un’altra freccia argentina per De Rossi:

La Roma al termine dello scorso campionato ha confermato la fiducia a Daniele De Rossi che aveva rilevato la squadra dopo l’esonero di José Mourinho a metà gennaio, conducendola al sesto posto in campionato e in semifinale di Europa League, persa col Bayer Leverkusen.



Florent Ghisolfi, nuovo direttore sportivo della Roma, che ha colmato il vuoto lasciato la scorsa primavera da Thiago Pinto, al momento ha rafforzato la rosa giallorossa con il centrocampista francese Enzo Le Fée dal Rennes, il portiere australiano di passaporto scozzese Mathew Ryan dall’AZ Alkmaar, il terzino svedese Samuel Dahl dal Djungården e il fantasista argentino Matías Soulé dalla Juventus.

Sul fronte delle cessioni, non ci sono stati particolari sacrifici, ma sono stati ceduti giocatori che erano ormai ai margini del progetto tecnico o non avevano pienamente convinto: Houssem Aouar è andato all’Al-Ittihad, Andrea Belotti al Como e Leonardo Spinazzola ha firmato da svincolato col Napoli.

Con l’assalto riuscito al centravanti ucraino del Girona Artem Dovbyk, laureatosi capocannoniere della scorsa Liga, il calciomercato dei giallorossi potrebbe ritenersi sicuramente interessante, accrescendo le possibilità della squadra di far bene in Serie A e in Europa.

Lazio, Baroni guida la rifondazione biancoceleste:

La Lazio è in fase di riassestamento dopo una stagione travagliata in cui, dopo il terremoto causato dalle dimissioni di Maurizio Sarri, ha terminato il campionato con Igor Tudor in panchina, salvo poi salutare anche al croato a causa di divergenze sulle strategie di mercato tra tecnico e società.

Il presidente Claudio Lotito e il direttore sportivo Angelo Fabiani hanno così affidato la panchina biancoceleste a Marco Baroni, allenatore reduce da due salvezze ottenute in relativa scioltezza con Lecce ed Hellas Verona, valorizzando al contempo tanti giovani di prospettiva.

È ovvio che l’approdo nella Città Eterna per il 60enne fiorentino alza notevolmente l’asticella in termini di obiettivi, poiché la Lazio dovrà sgomitare per ottenere un piazzamento nelle coppe europee, ma c’è da star certi sulla voglia di Baroni di giocarsi al meglio la chance di guidare una big, arrivata meritatamente seppur in età non più verdissima.

Il compito del tecnico toscano non sarà semplice poiché dovrà guidare una Lazio che, dopo l’addio a Sergej Milinkovic-Savic dell’estate 2023, ha perso altri pezzi da novanta come Felipe Anderson, Luis Alberto e Ciro Immobile.

A Formello per ora sono arrivati giocatori che devono ancora dimostrare a pieno il loro valore come l’ex Salernitana Loum Tchaouna, Tijani Noslin, già alle dipendenze di Baroni a Verona, e Fisayo Dele-Bashiru, scommessa proveniente dall’Hatayaspor.

Discorso diverso per Nuno Tavares, preso in prestito con obbligo di riscatto dall’Arsenal e Gaetano Castrovilli, arrivato da svincolato dalla Fiorentina:

entrambi sono calciatori di sicuro valore ma il loro effettivo impatto dipenderà moltissimo dalle loro condizioni fisiche.

Sfumato Mason Greenwod, acquistato dal Marsiglia, la tifoseria biancoceleste sogna un grande colpo prima della chiusura del mercato.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙