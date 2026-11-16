Si è spenta a Roma all’età di 95 anni Aurelia Sergi, vedova dell’ex sindaco della Capitale Luigi Petroselli, primo cittadino dal 1979 al 1981, anno della sua morte. A comunicare la scomparsa sono stati i familiari. Le esequie si svolgeranno domani alle 12 nella Chiesa Parrocchiale di San Giuseppe Cafasso, nel quartiere Tuscolano.

Dalla Sicilia alla Tuscia: la vita accanto al sindaco viterbese

Originaria di Messina, Aurelia Sergi era arrivata a Viterbo nel 1959 per lavorare come insegnante; proprio nella città della Tuscia aveva incontrato Petroselli, legando la propria biografia a quella dell’amministratore viterbese divenuto uno dei sindaci più ricordati nella storia repubblicana di Roma. Dopo la cerimonia funebre nella Capitale, la salma sarà sepolta al cimitero San Lazzaro di Viterbo.

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