Si è spenta a Roma Grazia Labate, ex parlamentare, sottosegretaria alla Sanità, docente universitaria e figura di riferimento della sinistra e dell’impegno istituzionale. La notizia della scomparsa è stata diffusa dai familiari sui social network, suscitando immediati messaggi di cordoglio dal mondo politico cittadino.

In una nota ufficiale, il gruppo consiliare del Partito Democratico del Municipio Roma VIII ha voluto rendere omaggio alla sua figura: «Con lei se ne va una figura di straordinario spessore politico, istituzionale e umano. Grazia Labate ha dedicato l’intera sua vita all’impegno civile, alla difesa del Servizio sanitario nazionale, ai diritti delle donne e alla promozione della giustizia sociale».

Un punto di riferimento per il welfare e il territorio

Nel ricordo tracciato dai consiglieri municipali viene evidenziata l’eredità politica e morale lasciata da Labate: «Il suo rigore intellettuale, la passione politica e la capacità di ascolto hanno rappresentato un punto di riferimento imprescindibile per intere generazioni di amministratori, militanti e cittadini». Un impegno che nel territorio romano si è tradotto in una forte vicinanza all’associazionismo locale e alle istanze del welfare: «Il suo legame con il territorio e la sua costante attenzione ai temi della tutela dei più fragili lasciano un’eredità preziosa, che continuerà a ispirare la nostra azione politica e amministrativa quotidiana». Il gruppo del Pd dell’Ottavo Municipio ha espresso vicinanza e cordoglio ai familiari e ai suoi cari.

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