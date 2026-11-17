Dall’incendio doloso di nove mezzi per la raccolta dei rifiuti alle porte della Capitale all’assalto esplosivo contro una tabaccheria nella notte di Capodanno, fino al traffico di cocaina e hashish in diversi quartieri romani.

All’alba di oggi, martedì 17 novembre, tra la provincia di Roma e i territori limitrofi, i Carabinieri della Compagnia di Bracciano hanno dato esecuzione a un’ordinanza cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Tivoli su richiesta della Procura tiburtina nei confronti di tre persone — due in carcere e una ai domiciliari — gravemente indiziate di incendio aggravato in concorso, eseguendo al contempo decreti di perquisizione nei confronti di altri otto indagati per furto aggravato con violenza sulle cose, detenzione e porto illegale di ordigni esplosivi artigianali e spaccio di stupefacenti.

L’indagine partita dall’incendio alla Ekorec S.r.l. e gli sviluppi nella Capitale

L’attività investigativa ha preso le mosse dal grave rogo appiccato nella notte tra il 27 e il 28 ottobre 2025 a Castelnuovo di Porto, dove le fiamme avevano distrutto nove compattatori della Ekorec S.r.l., azienda incaricata del servizio comunale di raccolta rifiuti: secondo gli inquirenti, i tre destinatari delle misure cautelari sarebbero gli esecutori materiali dell’attentato, mentre ulteriori elementi sono stati acquisiti a carico dei presunti mandanti.

Gli approfondimenti hanno consentito inoltre di raccogliere gravi indizi nei confronti di quattro soggetti — tra cui uno dei tre arrestati per il rogo di Castelnuovo di Porto — accusati del colpo compiuto la notte del 31 dicembre 2025 in via Monte Cervialto a Roma, quando una potente bomba carta danneggiò il distributore automatico di una tabaccheria per sottrarre denaro e merce.

Nel corso dell’inchiesta i militari hanno infine documentato un’intensa attività di spaccio di cocaina e hashish gestita in parte dagli stessi indagati tra Porta Portese, Monti Tiburtini, Jonio e Monte Sacro, ricostruendo le cessioni e la ripartizione dei guadagni.

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