Roma e provincia, incendi ai compattatori dei rifiuti, assalti con bombe carta e spaccio: 3 arresti e 8 perquisizioni
2 in carcere e 1 ai domiciliari per il rogo di 9 mezzi della Ekorec a Castelnuovo di Porto nell'ottobre 2025. Contestato anche il colpo di Capodanno a una tabaccheria in via Monte Cervialto
Dall’incendio doloso di nove mezzi per la raccolta dei rifiuti alle porte della Capitale all’assalto esplosivo contro una tabaccheria nella notte di Capodanno, fino al traffico di cocaina e hashish in diversi quartieri romani.
All’alba di oggi, martedì 17 novembre, tra la provincia di Roma e i territori limitrofi, i Carabinieri della Compagnia di Bracciano hanno dato esecuzione a un’ordinanza cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Tivoli su richiesta della Procura tiburtina nei confronti di tre persone — due in carcere e una ai domiciliari — gravemente indiziate di incendio aggravato in concorso, eseguendo al contempo decreti di perquisizione nei confronti di altri otto indagati per furto aggravato con violenza sulle cose, detenzione e porto illegale di ordigni esplosivi artigianali e spaccio di stupefacenti.
L’indagine partita dall’incendio alla Ekorec S.r.l. e gli sviluppi nella Capitale
L’attività investigativa ha preso le mosse dal grave rogo appiccato nella notte tra il 27 e il 28 ottobre 2025 a Castelnuovo di Porto, dove le fiamme avevano distrutto nove compattatori della Ekorec S.r.l., azienda incaricata del servizio comunale di raccolta rifiuti: secondo gli inquirenti, i tre destinatari delle misure cautelari sarebbero gli esecutori materiali dell’attentato, mentre ulteriori elementi sono stati acquisiti a carico dei presunti mandanti.
Gli approfondimenti hanno consentito inoltre di raccogliere gravi indizi nei confronti di quattro soggetti — tra cui uno dei tre arrestati per il rogo di Castelnuovo di Porto — accusati del colpo compiuto la notte del 31 dicembre 2025 in via Monte Cervialto a Roma, quando una potente bomba carta danneggiò il distributore automatico di una tabaccheria per sottrarre denaro e merce.
Nel corso dell’inchiesta i militari hanno infine documentato un’intensa attività di spaccio di cocaina e hashish gestita in parte dagli stessi indagati tra Porta Portese, Monti Tiburtini, Jonio e Monte Sacro, ricostruendo le cessioni e la ripartizione dei guadagni.
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Un commento su “Roma e provincia, incendi ai compattatori dei rifiuti, assalti con bombe carta e spaccio: 3 arresti e 8 perquisizioni”
PER EVITARE CHE L’ITALIA COME ALTRI PAESI EUROPEI COME SVEZIA , FRANCIA , ETC DIVENTINO COME IL SALVADOR COME ANNI FA O ALTRE NAZIONI,E’ ORA DI FARE NUOVE NORME, REMIGRAZIONE PER CHI DELINQUE E ANCHE PER CHI FA OMERTA’ COSI SI INCORAGGIA A SEGNALARE , NORME DI GUERRA PER QUESTI CHE TIRANO ORDIGNI, ETC, OSSIA PENE CAPITALI FLUIDE E INGAGGI DI GUERRA OVVERO COLPIRE NELL’IMMEDIATEZZA SE PRESI IN FLAGRANTE. CHIUDERE O SCIOGLIERE QUALSIASI TIPOLOGIA DI MEDIA E ATTENZIONARE IN MODALITA’ DURE .CHI HA PIETA’ PER QUESTI CRIMINALI. POCHE NUOVE NORME ED EFFICACI.