Roma, Emma Bonino ricoverata in codice rosso al Santo Spirito: trasferita in terapia intensiva

Momenti di apprensione per Emma Bonino 77enne, storica leader radicale, fondatrice di +Europa, giunta nella tarda serata di oggi 30 novembre, al Pronto Soccorso dell’ospedale Santo Spirito di Roma in codice rosso.

Da quanto si apprende da fonti sanitarie, viste le condizioni, i medici hanno deciso di trasferirla nel reparto di terapia intensiva, dove rimane sotto stretto monitoraggio.

Nonostante la gravità del ricovero, secondo le ultime informazioni: Bonino è vigile e cosciente. In attesa del bollettino medico che dovrebbe essere diramato domani mattina.

L’ex ministro degli Esteri, che nel 2023 era guarita da un tumore al polmone sinistro, nell’ottobre 2024 era stata ricoverata per problemi respiratori.

Articolo in aggiornamento…

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.