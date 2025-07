Roma Est: scoperta rete illegale di smaltimento, quattro autocarri sotto sequestro

Cantine svuotate, rifiuti pericolosi abbandonati nelle periferie e furgoni carichi di materiali altamente inquinanti in giro per la Capitale.

È lo scenario emerso da un’accurata indagine condotta dal NAD, il Nucleo Ambiente e Decoro della Polizia Locale di Roma Capitale, che ha portato alla denuncia di tre persone, due uomini di 44 e 51 anni e una donna di 55, tutti di nazionalità romena.

Secondo quanto accertato dagli investigatori, i tre — titolari di ditte individuali — offrivano servizi di sgombero cantine e appartamenti, ma lo smaltimento avveniva poi in maniera completamente illecita. I materiali raccolti venivano in parte abbandonati in diverse aree del quadrante est di Roma, in parte rivenduti sul mercato nero.

Le forze dell’ordine sono risalite alla rete dopo settimane di appostamenti e controlli, culminati con l’esecuzione del sequestro di tre autocarri, su disposizione del Gip della Procura di Roma. A questi si è aggiunto anche un quarto mezzo, sequestrato direttamente durante le operazioni sul campo.

Oltre ai veicoli, i caschi bianchi hanno messo i sigilli a 20 metri cubi di rifiuti, tra cui frigoriferi, condizionatori, componenti meccaniche, olio motore, materassi, sostanze oleose e altri materiali altamente inquinanti.

L’indagine rientra in un più ampio filone di azioni condotte dalla Polizia Locale per contrastare l’emergenza ambientale legata allo smaltimento illegale dei rifiuti. Un fenomeno che colpisce non solo il decoro urbano, ma mette a serio rischio la salute pubblica e l’ambiente.

