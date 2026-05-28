Roma Est sott’acqua: un violento nubifragio allaga sottopassi e abbatte alberi, grandine in provincia

È bastato poco, pochissimo. Un pomeriggio di pioggia intensa e poi il nubifragio che ha travolto il quadrante est della Capitale e diversi comuni della provincia.

In poche decine di minuti la città si è trovata a fare i conti con strade allagate, alberi abbattuti dal vento e una viabilità andata in sofferenza.

Le prime segnalazioni arrivano da via Tiburtina, nella zona industriale a ridosso del Grande Raccordo Anulare: qui l’acqua ha invaso completamente la carreggiata, trasformando il manto stradale in un flusso continuo che ha rallentato fino quasi a bloccare auto e scooter.

Alberi abbattuti e interventi dei soccorsi

Il maltempo ha colpito a macchia di leopardo diversi quartieri della Capitale, costringendo la Polizia Locale di Roma Capitale a un lavoro capillare per la gestione della viabilità e la messa in sicurezza delle aree più critiche.

Numerose le segnalazioni per alberi e rami caduti. A Centocelle, in via Rivisondoli, un albero si è abbattuto contro un muretto prima di finire sulla sede stradale.

Situazione simile a Colli Aniene, dove un altro albero di grandi dimensioni è crollato dai giardini di via Umberto Calosso, fermandosi a pochi metri dalla carreggiata.

Sottopassi allagati e disagi diffusi

Le piogge hanno reso impraticabili diversi sottopassi cittadini. Allagamenti segnalati a La Rustica, in via Galatea, e nel quartiere Tor Bella Monaca, dove viale dell’omonimo quartiere si è ritrovato completamente invaso dall’acqua.

Il maltempo non ha risparmiato neppure la grande viabilità. Forti precipitazioni, accompagnate in alcuni casi da grandine, hanno interessato il tratto dell’A24 tra l’uscita del Gra e Castel Madama, fino all’area di Tivoli.

Disagi anche nel segmento urbano della Roma-L’Aquila-Teramo, tra la zona di via Togliatti e la tangenziale Est.

Grandine e traffico in tilt

A Palestrina si è registrata una violenta grandinata che ha imbiancato strade e marciapiedi in pochi minuti, contribuendo a rendere ancora più difficili gli spostamenti.

Il nubifragio ha interessato in modo esteso i municipi V, VI e VII della Capitale, oltre ai comuni dell’area est e nord-est della provincia di Roma. In tutta la zona si sono moltiplicate le richieste di intervento ai vigili del fuoco e alle forze dell’ordine.

Una città vulnerabile ai fenomeni estremi

Ancora una volta, pochi minuti di maltempo intenso sono bastati a mettere sotto pressione la rete urbana: strade trasformate in corsi d’acqua, sottopassi critici e alberature cadute hanno reso evidente la fragilità di alcune infrastrutture di fronte agli eventi meteorologici sempre più improvvisi e violenti.

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