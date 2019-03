Roma est sparita: ecco le foto e le carte documentali inedite di Villa Cellere, al Casilino

La villa del conte Giulio Macchi Cellere risale dalla fine dell’Ottocento, ma oggi è sparita in seguito alle demolizioni dei primi anni Sessanta del Novecento per fare posto alle nuove esigenze abitative.

Essa occupava prevalentemente gli spazi odierni del centro commerciale Dem, al numero civico 769 di via Casilina (la storica via Labicana), a 400 metri circa delle catacombe dei SS. Pietro e Marcellino e dal Mausoleo di S. Elena.

Qualcuno dei residenti ricorderà l’esistenza, fino ai primi anni Ottanta del Novecento, di via Villa Cellere, oggi diventata, pressoché nel suo vecchio toponimo, via Alceste Trionfi.

La villa, come abbiamo già raccontato in precedenti articoli di Abitare A Roma divenne famosa per il duello in cui morì, il 6 marzo del 1898, Felice Cavallotti (garibaldino, deputato, letterato) contro il duellante Ferruccio Macola, direttore della Gazzetta di Venezia.

La pubblicazione di queste testimonianze e foto storiche che offriamo ai lettori è stata possibile grazie all’iniziativa degli studenti del Liceo Scientifico “Francesco d’Assisi, coordinati dalla professoressa Cristina Ventura, nel quadro del progetto didattico: “Identità e Territorio”.

Non solo, perché è stata utile e di forte interesse umano e sociale anche la testimonianza viva di una residente nella Villa, allora bambina, che con la sua famiglia, insieme ad altre otto, lì abitavano, obbligati dalle emergenze abitative nel dopoguerra. L’occasione per raccontare la sua storia e per descrivere, coi ricordi, la fattezza e la vita vissuta nella villa nobiliare è stato un incontro ad hoc con gli studenti e la professoressa, svolto nella classe quarta liceale dell’istituto “Francesco d’Assisi”.

Nicola Capozza