Roma, Europa Verde: “Muro parcheggio in via Giulia rovina la città”

“Premesso che per una mobilità sostenibile guardiamo sempre con sospetto i parcheggi nel centro storico che, se non riservati solo ai residenti, finiscono per essere attrattori di traffico e non fanno altro che aumentare la presenza di autoveicoli e l’inquinamento in città, a Europa Verde preoccupa la realizzazione del muro sopra il garage in via Giulia, una delle strade più affascinanti e storiche della capitale – così Nando Bonessio, consigliere capitolino, e Guglielmo Calcerano, portavoce provinciale di Europa Verde”.

“La costruzione – prosegue la nota – di fatto taglia la visuale dal Lungotevere e finisce per deturpare la rinascimentale strada voluta da Papa Giulio II. Abbiamo chiesto di sapere come e da chi sia stata rilasciata l’autorizzazione paesaggistica preventiva a carico degli uffici competenti. Anche perché è utile rammentare che, con la pubblicazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.) avvenuta il 14 febbraio 2008, è entrato in vigore il vincolo paesaggistico per tutto il centro storico di Roma”.