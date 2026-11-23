Oltre 5,2 milioni di euro tra beni e disponibilità finanziarie sotto sequestro tra le province di Roma, Bergamo e Brescia nell’ambito di un’indagine della Guardia di Finanza capitolina sul fallimento di un’azienda del settore arredamento.

Il provvedimento preventivo, disposto dal Gip del Tribunale di Roma su richiesta della Procura, colpisce tre persone indagate per sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, mentre ulteriori perquisizioni domiciliari e informatiche riguardano complessivamente quattro soggetti coinvolti, a diverso titolo, nelle ipotesi di bancarotta fraudolenta patrimoniale, bancarotta per operazioni dolose e autoriciclaggio.

Al centro degli accertamenti del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Roma — condotti anche tramite l’analisi dei flussi finanziari — c’è il dissesto di una società attiva nella vendita al dettaglio di mobili e accessori con vari punti vendita nel Nord Italia, dichiarata fallita nel luglio 2022 dal Tribunale di Roma con un passivo superiore a 38 milioni di euro.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori romani insieme ai colleghi del Nucleo Pef di Bergamo, l’azienda fallita apparteneva a una galassia imprenditoriale composta da 21 soggetti giuridici gestiti di fatto in maniera unitaria dai tre destinatari del sequestro.

Le verifiche hanno fatto emergere distrazioni di risorse, mancati versamenti d’imposta per oltre 28 milioni di euro, crediti inesistenti per 11 milioni e bonifici privi di giustificazione contabile, con causali generiche, per oltre 24 milioni.

Per ostacolare le azioni di riscossione dell’Agenzia delle Entrate, gli indagati avrebbero inoltre svuotato i conti correnti societari per oltre 5 milioni di euro attraverso ripetuti prelievi in contanti e trasferimenti verso altre società del gruppo, inducendo il giudice a disporre il sequestro davanti al rischio concreto di dispersione patrimoniale.

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