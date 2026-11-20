Una rete parallela per movimentare carburante senza pagare accise e Iva, camuffata dietro l’apparenza di innocue forniture di AdBlue e appoggiata a un piazzale isolato nel Municipio XIII.

È quanto ha smantellato il Comando Provinciale di Roma della Guardia di Finanza, che ha posto sotto sequestro circa 80.000 litri di benzina, un’area di parcheggio con due cisterne interrate, un distributore stradale e due autobotti, deferendo cinque persone alla Procura di Roma.

Tutto è nato dall’attenzione di una pattuglia del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, che in una zona appartata del XIII Municipio ha visto entrare, a poche ore di distanza, due autoarticolati con targa estera (motrice e rimorchio) con scritte sulle fiancate che rimandavano al trasporto di AdBlue, l’additivo atossico per ridurre le emissioni diesel.

L’e-Das riferito a un altro carico e il bilancio del blitz: 160mila euro sul mercato nero e 84mila euro sottratti al Fisco

Le verifiche nelle banche dati hanno subito evidenziato che il sito — riconducibile a una ditta di trasporti per parcheggiare i propri automezzi — non aveva titolo per custodire prodotti energetici.

Mentre una pattuglia del «117» inviata dalla Sala Operativa seguiva un veicolo con targa italiana uscito dal piazzale verso un distributore del quadrante, le Fiamme Gialle hanno esteso i controlli a entrambi i luoghi.

Nell’area di sosta è emerso un impianto di tubi per trasferire il liquido dai mezzi esteri a due cisterne interrate celate da una piattaforma in cemento: le prime analisi hanno confermato che era benzina, senza documenti fiscali né licenza di esercizio.

Al distributore, invece, veniva scaricata benzina proveniente dal deposito irregolare con un e-Das apparentemente in regola ma riferito a un diverso carico prelevato la mattina stessa in un deposito romano, in assenza del registro di carico e scarico.

Il sequestro ha interessato parcheggio, cisterne, mezzi, impianto di distribuzione e circa 80.000 litri di benzina, che avrebbero fruttato circa 160.000 euro causando un danno erariale di 84.000 euro tra Iva e accisa: i due conducenti, i rappresentanti legali della società di trasporti e del distributore e un dipendente sono stati denunciati per sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa e per irregolarità nella circolazione dei carburanti.

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