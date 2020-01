Roma, FDI: Mozione per ripristinare il trasporto per ragazzi autistici Progetto Filippide

“Il 30 gennaio 2020 presenteremo una mozione urgente in Assemblea Capitolina affinché venga nuovamente ripristinato il servizio di trasporto per i ragazzi affetti da disturbi dello spettro autistico che partecipano alle attività sportive del progetto Filippide, servizio che è stato nuovamente sospeso per divergenze tra i due dipartimenti mobilità e politiche sociali, purtroppo abbandonati a loro stessi senza un minimo indirizzo da parte degli assessorati del settore. Già nei mesi scorsi il servizio era stato interrotto e poi ripristinato dopo le azioni da noi poste in essere nel corso della commissione mobilità e politiche sociali del 15 ottobre scorso a cui ha fatto seguito la nostra mozione approvata all’unanimità lo stesso giorno.

“È veramente vergognoso questo scarico di responsabilità da parte dell’Amministrazione a guida grillina, senza una guida da parte del Sindaco e degli Assessori competenti che giocano sulla pelle di ragazzi affetti da disabilità gravi e gravissime. Come Fratelli d’Italia insistiamo affinché venga garantita la continuità del trasporto per frequentare le attività sportive visto che si ottengono grandi benefici sulla salute psico fisica, autostima e risultati positivi di socializzazione. La Raggi la smetta di nascondersi su queste criticità che non possono pesare sulle famiglie, già gravate da mille difficoltà”.

Lo dichiara Francesco Figliomeni, consigliere di Fratelli d’Italia e vicepresidente dell’Assemblea Capitolina.