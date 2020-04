Roma, Figliomeni (FDI): “Assembramenti con sfilate di bambini. È sconfitta dello Stato”.

“È una vergogna quanto accaduto oggi e documentato in alcuni video che dimostrano l’irresponsabilità delle persone che, specie nel V municipio, portano a sfilare in piazza anche i bambini creando assembramenti con moltissime persone senza nemmeno la mascherina.

“Oltre ad attivarmi presso l’inerte Sindaco Raggi, sempre pronto a fare la morale alle persone perbene, chiederò agli altri esponenti istituzionali del mio partito di intervenire presso Zingaretti e Conte per chiedere come mai sono state tollerate queste evidenti violazioni della legge, mettendo seriamente a rischio la salute pubblica. Oppure dovremo prendere atto che una sparuta minoranza può continuare a fare quello che vuole in barba a leggi che obbligano a casa i cittadini rispettosi delle regole. Tutto ciò è frutto delle dichiarazioni irresponsabili e del lassismo imperante di vari esponenti grillini e della sinistra. Come Fratelli d’Italia ci aspettiamo delle dimissioni politiche di massa altrimenti sarà evidente a tutti che lo Stato non c’è”.

Lo dichiara Francesco Figliomeni, consigliere di Fratelli d’Italia e vice presidente dell’Assemblea Capitolina.

-------------------------------------

Sostieni Abitarearoma

con una donazione libera... Per una informazione libera -------------------------------------