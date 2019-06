Roma, Figliomeni (FDI): Centri Anziani lasciati allo sbando dal M5S

“Nella commissione capitolina politiche sociali è andata in scena la legittima protesta dei coordinatori dei centri anziani della città che hanno stigmatizzato il comportamento dell’amministrazione a guida grillina costringendo alcuni rappresentanti degli anziani ad abbandonare i lavori in segno di protesta essendosi sentiti presi in giro. È da anni che ci occupiamo delle problematiche dei centri anziani avendo presentato numerose interrogazioni e mozioni per cercare di contrastare le condizioni di isolamento ed emarginazione, soprattutto delle persone in età avanzata che invece, grazie ai centri anziani, rinforzano ed alimentano il proprio spirito di aggregazione. E non dimentichiamo l’importante funzione di prevenzione sanitaria che molti centri fanno a favore dei propri iscritti, che peraltro permette un risparmio della spesa medica dello Stato, oltre ai progetti che prevedono il dialogo e lo scambio intergenerazionale con le persone più giovani.

“Anche oggi il M5S ha dimostrato di non avere alcuna idea in questo delicato settore ed i suoi esponenti continuano a fare scaricabarile anche con gli stessi municipi da loro guidati confermando, qualora ce ne fosse ancora bisogno, una manifesta incapacità ad affrontare i problemi concreti. Come Fratelli d’Italia continueremo nella nostra azione di sostegno a favore degli anziani che molto spesso si sostituiscono alle inefficienze dello stato e della compagine grillina“.

È quanto dichiara Francesco Figliomeni, consigliere di Fratelli d’Italia e vice presidente dell’Assemblea Capitolina.