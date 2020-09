Roma, Figliomeni (FDI): “Fondi utilizzati male su manutenzione caditoie“.

“Le piogge di questi giorni stanno causando molteplici problematiche alla città e a suoi cittadini, tra allagamenti di strade e negozi, chiusure di metro e traffico in tilt. Eppure basterebbe una semplice manutenzione preventiva di tombini e caditoie in grado di arginare gli allagamenti. Abbiamo presentato un accesso agli atti con relativa interrogazione urgente al Sindaco e all’Assessorato all’Ambiente per conoscere lo stanziamento di fondi comunali di un milione di euro, per la manutenzione di tombini e caditoie, sbandierato nel dicembre 2019 dal Sindaco Raggi, a cui avrebbe fatto seguito anche un tavolo tecnico con Protezione Civile ed Ama che avrebbe programmato le possibili emergenze del maltempo. Invece, pur apprezzando l’impegno dei volontari e della Protezione Civile che però è sempre più trascurata, la solita inerzia della Giunta grllina ha causato gravissimi danni e purtroppo a pagarne le conseguenze sono i romani.”

Lo dichiara Francesco Figliomeni, consigliere di Fratelli d’Italia e vice presidente dell’Assemblea Capitolina.

“Attendiamo risposte chiare in merito – conclude Figliomeni – per sapere come e se sono stati utilizzati i fondi e per conoscere i provvedimenti che l’Amministrazione intende prendere, in previsione dei prossimi mesi autunnali e invernali, che potrebbero causare danni ben peggiori”.