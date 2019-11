Roma, Figliomeni (FDI): “Raggi istituisca task force per verifica alberature”

“Il Sindaco Raggi istituisca immediatamente una task force con specifiche competenze nel settore agronomo perché sono tantissimi gli alberi e i rami caduti questa notte e nei giorni scorsi, che peraltro fanno seguito a numerosi interventi anche dei Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza moltissime alberature della città che creano pericoli soprattutto per la sicurezza delle persone. Per non parlare dei tanti romani che continuano a subire danni alle cose ed ai veicoli che però nessuno li risarcirà vista l’impossibilità della copertura assicurativa per gli eventi atmosferici quando i danni dipendono dalla mancanza di manutenzione.

“I 5 Stelle purtroppo non sono assolutamente in grado di amministrare Roma, se non si rendono conto che sul verde pubblico c’è bisogno di una netta inversione di tendenza rispetto al nulla fatto in questi tre anni è meglio che si dimettano, la loro sfera virtuale li aspetta. La realtà è ben altra, purtroppo, le persone e soprattutto i nostri bambini non possono rischiare di essere colpiti dagli alberi lasciati in totale stato di abbandono. Fratelli d’Italia è pronta a raccogliere la sfida del governo della città”.

Lo dichiara Francesco Figliomeni, consigliere di Fratelli d’Italia e vice presidente dell’Assemblea Capitolina.