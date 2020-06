Roma, Figliomeni (FDI): “Spazi di aggregazione contro movida selvaggia”

“Con la bella stagione ritorna il tema della movida selvaggia e delle violenze tra gruppi di giovani. Oltre ai controlli inesistenti quello che manca, soprattutto in una città complessa come Roma, sono spazi per l’aggregazione giovanile, sia in centro che in periferia, in modo da ampliare la possibilità di svago “normale” senza cadere nelle tentazioni della droga, dell’alcol e della violenza. Per colpa dei 5 Stelle e della sinistra è mancata in questi anni la capacità di programmazione oltre ad una maggiore presenza sul territorio delle forze dell’ordine e di polizia locale con finalità soprattutto di prevenzione.

Come Fratelli d’Italia abbiamo predisposto una ulteriore specifica mozione per chiedere alla giunta Raggi di attivarsi con azioni immediate al fine di offrire ai nostri adolescenti e giovani maggiori spazi ed offerte culturali, tra cui anche l’apertura gratuita delle strutture sportive i cui costi dovrebbero essere a carico delle Istituzioni che ne beneficerebbero con consistenti risparmi dal punto di vista sociale e sanitario”.

Lo dichiara Francesco Figliomeni, consigliere di Fratelli d’Italia e vice presidente dell’Assemblea Capitolina.