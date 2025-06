Roma, finto medico curava bimbi autistici con farmaci scaduti. L’incubo per decine di famiglie

Sembrava un medico fuori dal comune, un’autorità silenziosa capace di infondere speranza a chi, da tempo, la speranza l’aveva smarrita.

Si presentava come un esperto di fama internazionale, sostenendo di aver curato Papa Giovanni Paolo II e 54 cardinali. Una figura apparentemente inaccessibile, ma in realtà più che disponibile con chi, affranto dal dolore, cercava una via d’uscita per aiutare i propri figli.

Peccato che fosse tutto falso. Nessuna laurea riconosciuta, nessuna iscrizione all’Albo, nessuna autorizzazione dalla Regione Lazio. Solo un uomo – un 63enne argentino – che si aggirava nel cuore di Roma con la maschera del medico e la freddezza di chi conosce bene le leve della manipolazione emotiva.

L’arresto è arrivato nei giorni scorsi, dopo indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Roma e condotte dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale. Un lavoro paziente, avviato dopo la denuncia di due genitori, esasperati dalla malattia del figlio quindicenne affetto da una grave forma di autismo.

Per due anni si erano affidati al “medico dei miracoli”, versando in contanti oltre 30mila euro per un presunto trapianto di cellule staminali, promesso come rivoluzionario, e invece mai esistito.

A casa dell’uomo, la scena è apparsa chiara fin da subito. Una clinica dell’orrore tra le mura di un’abitazione privata: medicinali scaduti da anni, flaconi maleodoranti, provette di sangue e urina non sigillate correttamente.

E poi le cartelle cliniche: circa 400 schede personali di pazienti, molti dei quali minori affetti da disturbi neurologici, ancora da identificare.

Il finto medico, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, sapeva esattamente a chi rivolgersi: genitori logorati dalla fatica e disposti a tutto pur di vedere un segnale di miglioramento nei propri figli.

A loro prometteva risultati “straordinari”, parlando di linguaggio recuperato, comportamenti normalizzati, terapie all’avanguardia. Tutto avvolto da un alone di sacralità, grazie a quel presunto passato al servizio del Vaticano che, invece, non ha trovato riscontro in alcuna fonte ufficiale.

Le sostanze utilizzate, analizzate poi dall’Istituto Superiore di Sanità, sono risultate non solo prive di ogni valore terapeutico, ma addirittura pericolose per la salute. Non erano farmaci, né integratori. Solo materiale guasto e in alcuni casi già in fase di decomposizione, che avrebbe dovuto essere smaltito da tempo.

Il giudice per le indagini preliminari ha disposto gli arresti domiciliari e il sequestro preventivo dei siti internet che l’uomo usava per pubblicizzare la sua attività e vendere presunti integratori, oscurando le pagine e ordinando la disabilitazione dei domini a tutti gli operatori.

Ora resta da chiarire chi siano le altre centinaia di pazienti le cui schede giacciono negli archivi del sedicente medico. La paura è che non si tratti di un caso isolato, ma di una rete di inganni radicata nel tempo e nella disperazione altrui.

