Roma-Fiumicino, incendio vicino al Gra: pesanti disagi alla circolazione

Attimi di tensione nel pomeriggio di oggi, sabato 1° agosto, lungo l’autostrada Roma-Fiumicino, dove un vasto incendio è divampato a ridosso della carreggiata.

Il rogo si è sviluppato poco dopo le 15 nei pressi dell’intersezione con l’uscita 30 del Grande Raccordo Anulare. Le fiamme, alimentate dal caldo e dalla vegetazione secca presente ai margini della strada, hanno rapidamente interessato l’area adiacente alla carreggiata, rendendo necessario il blocco del traffico.

La chiusura del tratto ha provocato pesanti ripercussioni alla viabilità, con rallentamenti e lunghe code che si sono formate lungo il tragitto, mentre numerosi automobilisti sono rimasti bloccati in attesa della riapertura della strada.

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco, impegnate nelle operazioni di spegnimento del fronte di fiamma, insieme ai volontari della Protezione Civile e alle forze dell’ordine, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e a gestire la circolazione.

Al momento non risultano persone ferite, mentre resta alta l’attenzione per l’evoluzione dell’incendio e per i tempi necessari al completo ripristino della normale circolazione.

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