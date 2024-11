Roma flagellata dal vento: caduta di alberi e disagi alla viabilità

Mercoledì 20 novembre, la Capitale si è svegliata sotto l’effetto di venti di burrasca che hanno causato numerosi disagi in città e nelle aree circostanti.

Cadute di alberi e rami hanno caratterizzato la giornata, fortunatamente senza feriti, ma con gravi ripercussioni sul traffico in diverse zone.

Ostia e Villa Ada tra le aree colpite:

Nella zona di Ostia e a Villa Ada bassa si sono registrate cadute di rami e alberi già dalle prime ore del mattino.

Situazioni simili sono state segnalate in piazza dei Navigatori, a Tor Marancia, dove un grosso pino è crollato sulla piazza senza coinvolgere persone.

Incidente sulla Pontina:

Il primo pomeriggio ha visto un episodio più grave: un albero si è abbattuto sulla via Pontina colpendo due veicoli e causando rallentamenti significativi.

La circolazione è risultata particolarmente difficoltosa tra Castel Romano/Trigoria e Monte D’Oro. La polizia locale del gruppo IX Eur è intervenuta per i rilievi e la messa in sicurezza dell’area.

Disagi diffusi su strade e tangenziali:

Diversi alberi e rami hanno ostacolato la viabilità in punti strategici della città:

Via Tancredi Chiaraluce, in prossimità di via della Martinica, ha visto il traffico rallentato per alberi sulla carreggiata.

Ostia Antica, su viale dei Romagnoli e via della Macchiarella, ha registrato problemi simili.

Via Alfredo Catalani, nei pressi della rampa di accesso alla tangenziale est direzione San Giovanni, è stata colpita dalla caduta di un grosso ramo.

L’allerta gialla non basta a evitare i danni:

Le condizioni meteorologiche avverse erano state anticipate da un’allerta gialla emessa martedì 19 novembre, valida per le successive 24 ore.

Previste venti di burrasca con raffiche fino a burrasca forte, mareggiate sulle coste esposte e rovesci intensi. Tuttavia, nonostante l’avviso, i danni sono stati inevitabili.

