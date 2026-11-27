È stata occupata oggi, venerdì 27 novembre, la sede centrale del Consiglio Nazionale delle Ricerche a Roma al termine di un’assemblea molto partecipata che ha coinvolto il personale dell’Ente e la Flc Cgil.

Una scelta assunta per innalzare il livello della mobilitazione di fronte a quelle che i lavoratori denunciano come promesse mancate e riduzioni costanti delle risorse destinate alla ricerca pubblica.

La piattaforma delle rivendicazioni tra stabilizzazioni e progetti Pn Ric

Attraverso l’occupazione, la Flc Cgil e i ricercatori chiedono al Governo interventi strutturali contro il precariato, il superamento del limite dei 30 mesi sui progetti Pn Ric, stanziamenti immediati per le progressioni di carriera del personale e il ritiro dell’ipotesi di fissare l’overhead al 50%.

Nella nota diffusa a margine dell’assemblea viene ribadito che la ricerca pubblica va sostenuta e valorizzata come bene comune e leva di sviluppo del Paese, riconoscendo il ruolo di chi opera quotidianamente all’interno dell’ente.

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