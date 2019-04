Roma e la Formula E per l’edizione 2019

Per consentire le operazioni di allestimento del circuito per la tappa romana del campionato di “Formula E” che si terrà all’EUR da oggi 11 aprile 2019 dalle 6:30 alle 12:00 e fino a sabato 13 aprile sarà chiuso lo svincolo 26 Pontina del Grande Raccordo Anulare (in uscita in direzione Roma Centro/EUR per i veicoli provenienti da entrambe le carreggiate). Saranno invece regolarmente utilizzabili le rampe in entrata e in uscita in direzione fuori Roma.

Si potranno usare regolarmente gli svincoli “Laurentina” (25) e “Via del Mare/Ostiense” (28).

Fino alle 5:30 del 15 aprile chiusa via Cristoforo Colombo, tra via Laurentina e viale dell’Oceano Atlantico.

In direzione del Gra traffico deviato su via Laurentina (con svolta a sinistra, consentita in via eccezionale, da via Cristoforo Colombo) e sul viadotto della Magliana. Vietata la svolta a sinistra da via Laurentina su viale Cristoforo Colombo in direzione viale Marconi e viadotto della Magliana.

In direzione del Centro, il traffico verrà deviato su viale dell’Oceano Atlantico e via Laurentina. In direzione di Marconi-Ostiense, si consiglia di passare per via Carlo Levi-via di Decima.

Per conoscere tutte le modifiche sulla viabilità comunale e sul trasporto pubblico consultare il seguente link all’Agenzia Roma Servizi per la mobilità https://romamobilita.it/it/formulaE-2019?utm_source=slider.

Il circuito sarà disallestito nella settimana seguente

Questa fase durerà dal 14 fino al 21 aprile. In questa scheda grafica sono illustrate tutte le varie fasi che giorno dopo giorno​ restituiranno all’Eur la normale viabilità.

Quali strade saranno chiuse per l’E-Prix 2019?

Ecco l’elenco delle strade interdette in occasione del Gran Premio della Formula E

Ecco tutte le strade chiuse per l’e-Prix di Roma:

Viale Africa (tra via Colombo e largo Togo);

Viale America (tra la Colombo e viale dell’Arte e tra la Colombo fino a viale Beethoven); Largo Giuseppe Pella (che diventerà a doppio senso di marcia solo per gli autorizzati e i mezzi pubblici);

Viale Europa (tra viale Beethoven le la Colombo e tra la Colombo e viale Boston);

Viale Asia (tra piazzale Asia e la Colombo e tra la Colombo e piazzale Giulio Pastore); Viale Tolstoj, viale Shakespeare (tra viale Asia e viale Europa);

Viale della Civiltà Romana (tra viale dell’Arte e via Montaigne/Stendhal); via Montaigne; Via Stendhal;

Viale Lincoln;

Piazza Guglielmo Marconi;

Piazza John Kennedy;

Viale dell’industria;

Piazzale dell’Industria;

Via delle Tre Fontane (tra piazza Santo Domingo e piazza Barcellona);

Viale del Pattinaggio (dallo svincolo Sheraton a via delle Tre Fontane);

Viale delle Civiltà del Lavoro (tra il Quadrato della Concordia e via Colombo, e tra via Colombo e piazza John Kennedy);

Piazzale Adenauer;

Via della Previdenza Sociale;

Via Bizet;

Via Chopin;

Via Liszt;

Via del Turismo;

Quadrato della Concordia (in direzione Civiltà del Lavoro);

Viale dell’Oceano Atlantico (tra piazzale 25 marzo 1957 e piazza Carlo Vita Finzi);

Viale di Val Fiorita (tra piazza Parri e via delle Tre Fontane);

Viale Beethoven (tra viale della Civiltà del Lavoro e piazza Sturzo) e via Cesare Frugoni.

Il circuito del Gran Premio

PROGRAMMA DEL GIORNO DELLA GARA

Sabato 13 Aprile, 2019

Apertura Allianz E-Village – Allianz- E-Village 07:00

Prove Libere 1 Formula E – Track 07:30 – 08:15

Qualificazioni eTrophy Jaguar I-Pace – Track 08:35 – 09:05

Prove Libere 2 Formula E – Track 10:00 – 10:30

Sessione Autografi eTrophy Jaguar I-Pace – Track 11:15 – 11:45

Qualificazioni Formula E – Track 11:45 – 12:50

Super Pole Formula E (Top 6) – Track 12:30 – 12:50

Procedura griglia di partenza eTrophy Jaguar I-Pace – Track 13:45 – 14:00

Gara eTrophy Jaguar I-Pace (25′ + 1 Giro) – Track 14:00 – 14:35

Sessione Autografi Formula E – La Nuvola 14:10 – 14:40

Finale E-Race – La Nuvola 14:40 – 14:55

Cerimonia di Premiazione eTrophy Jaguar I-Pace – Podium 14:50 – 15:05

Procedura griglia di partenza Formula E – Track 15:30 – 16:00

E-Prix Roma 2019 (45′ + 1 Giro) – Track 16:03 – 16:50

Cerimonia di Premiazione Formula E – Podium 17:00 – 17:30

Chiusura Allianz E-Village – Allianz E-Village 20:00

Videopresentazione

Marc Priestley presenta in anteprima la pista completa

Un giro di gara virtuale, con video e audio, a bordo di un bolide elettrico