Roma, furto d’arte del make-up: tre ladri arrestati dopo un colpo mirato

Un normale pomeriggio di shopping a Roma si trasforma in un’operazione da manuale, dove il nervosismo di un uomo e il comportamento insolito di due donne scatenano l’istinto investigativo della polizia.

È successo nei pressi di un noto esercizio commerciale sulla Via Appia Nuova, dove tutto sembrava tranquillo fino a quando i poliziotti del Commissariato Appio Nuovo, in transito, hanno notato un uomo che, visibilmente spazientito, attendeva fuori dal negozio.

Le apparenze possono ingannare, ma l’occhio esperto degli agenti non ha ceduto alla tentazione di sottovalutare quel dettaglio. Quel nervosismo, pensano, potrebbe nascondere qualcosa di più.

E così è stato. Un attimo dopo, l’uomo è stato visto raggiungere due donne, che sono uscite dall’esercizio commerciale con movimenti sospetti. Come se avessero appena concluso un acquisto, ma le loro magliette e calze erano tutt’altro che ordinarie: rigonfie, come se nascondessero qualcosa.

L’intuizione della polizia non si è fatta attendere. Un alt improvviso e una perquisizione immediata hanno rivelato il “frutto” di un pomeriggio di shopping ben diverso da quello che i passanti avrebbero potuto immaginare.

All’interno dell’auto, i poliziotti hanno trovato due bustoni pieni di merce rubata, tra cui creme di bellezza, abbigliamento e cosmetici. Ma la sorpresa non finisce qui.

Le donne, abilmente, avevano occultato anche rossetti, mascara e fondotinta tra gli indumenti, sistemando i prodotti in fasce elastiche, simili a quelle indossate dalle commesse del negozio. Una tattica astuta, che però non è passata inosservata. I video delle telecamere di sorveglianza hanno immortalato i momenti cruciali: le due ladre, senza fretta ma con grande destrezza, svuotavano gli scaffali, accumulando ciò che trovavano a portata di mano.

Grazie alle immagini delle telecamere, la polizia è riuscita a risalire anche ad altri furti, tra cui un colpo in una farmacia vicino al negozio. Le creazioni di bellezza rubate sono state tracciate grazie ai codici a barre, facendo luce su un piano ben congegnato, portato a termine con troppa disinvoltura.

Ma nulla sfugge a chi è pronto a cogliere anche il minimo dettaglio. L’intervento tempestivo ha permesso di recuperare la merce rubata, del valore complessivo superiore ai 1500 euro, che è stata prontamente restituita ai proprietari.

Per i tre responsabili – l’uomo e le due donne, già noti alle forze dell’ordine – è scattato l’arresto per furto pluriaggravato in concorso. Un finale che sancisce la fine di una serie di furti messi a segno, ma che non è passato inosservato agli occhi di chi ogni giorno si dedica a proteggere la città.

